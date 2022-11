‘Ajax stuurt scouts naar Brazilië om voor te sorteren op vertrek Álvarez’

Donderdag, 17 november 2022 om 11:09 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 11:28

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Palmeiras-middenvelder Danilo. Dat meldt de Braziliaanse tak van ESPN. De 21-jarige Braziliaan, die ook uit de voeten kan als centrale verdediger, zou de opvolger kunnen worden van Edson Álvarez. De Mexicaanse middenvelder was afgelopen zomer dicht bij een transfer naar Chelsea, en zou inmiddels in de belangstelling van Barcelona staan.

Volgens ESPN heeft Ajax zelfs al vertegenwoordigers naar Brazilië gestuurd om Danilo te bekijken. Overigens zijn de Amsterdammers niet de enige geïnteresseerden: ook AS Monaco en Arsenal zouden hun oog hebben laten vallen op hem. Laatstgenoemde club bracht afgelopen zomer zelfs al een bod uit op Danilo, maar dat werd afgewezen door Palmeiras. Deze winter zou zijn club openstaan voor een bod van minimaal twintig miljoen euro voor de linkspoot.

Danilo, die begin november nog kampioen van Brazilië werd met Palmeiras, maakte in 2020 zijn debuut bij de club São Paulo. Tot dusver speelde hij 141 duels aldaar, waarin hij goed was voor twaalf doelpunten. In juni werd Danilo voor het eerst opgeroepen voor de Braziliaanse selectie, maar hij kwam tot dusver niet in actie voor A Seleção.

De eventuele komst van Danilo zal samenhangen met een vertrek van Álvarez. Eind oktober meldde Sport dat Barcelona interesse heeft in de Mexicaan, als potentiële opvolger voor Sergio Busquets. Het contract van de Spanjaard loopt komende zomer af in Barcelona. De Catalanen zullen diep in de buidel moeten tasten voor Álvarez, daar Ajax afgelopen zomer nog een bod van vijftig miljoen euro van Chelsea afwees.