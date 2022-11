‘Slechts twee landen maken meer kans op wereldtitel dan Oranje’

De kans op een wereldtitel voor het Nederlands elftal is zeven procent. Dat heeft statistiekenbureau Gracenote berekend. Nederland eindigt daarmee opvallend hoog en laat onder meer Frankrijk achter zich. Alleen Brazilië en Argentinië maken nog meer kans om er met de wereldbeker vandoor te gaan. Spanje heeft net als Nederland zeven procent kans om het WK te winnen.

Brazilië is volgens Gracenote het land dat dit jaar het meeste aanspraak maakt op de wereldtitel. De Goddelijke Kanaries hebben twintig procent kans om het WK te winnen, vier procent meer dan Argentinië. Spanje en Nederland volgen op plek drie met zeven procent. België (zes procent), Frankrijk (vijf procent), Portugal (vijf procent), Denemarken (vier procent) en Uruguay (vier procent) sluiten de rij. Engeland en Duitsland behoren met slechts drie procent niet tot de grootste kanshebbers.

Gracenote maakt gebruik van een eigen voetbalrangschikkingssysteem en voert grootschalige simulaties uit van elke wedstrijd in het toernooi om de kansen te berekenen en in te schatten welke fase van het toernooi bereikt kan worden per land. Zo heeft Argentinië de meeste kans om door te stoten tot de knock-outfase (89 procent), gevolgd door Brazilië (88 procent), Nederland (78 procent), Portugal (74 procent), Spanje en België (beiden 72 procent). Marokko heeft van alle Afrikaanse landen de meeste kans om de knock-outfase te halen.

Brazilië heeft van de laatste vijftig interlands slechts drie wedstrijden verloren. Argentinië, dat door velen als favoriet naar voren wordt geschoven, mikt op de eerste wereldtitel sinds 1986. Het land verloor vier keer sinds de nederlaag tegen Frankrijk op het WK van 2018, maar is al ruim drie jaar ongeslagen. Als Brazilië en Argentinië als groepswinnaar doorstoten naar de volgende ronde, kunnen ze elkaar in de halve finales tegenkomen. Volgens de berekeningen lijkt een finale tussen beide Zuid-Amerikaanse landen echter het meest waarschijnlijk.