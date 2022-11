Ontslag Schreuder intern geen thema: trainer blijft voorlopig aan

Alfred Schreuder hoeft voorlopig niet te vrezen voor zijn baan. De trainer van Ajax zit vanwege tegenvallende resultaten al even op de schopstoel, maar kan nog altijd rekenen op het vertrouwen van de clubleiding. Volgens Voetbal International is intern nog geen moment gesproken over het wegsturen van Schreuder. Onder meer Edwin van der Sar weigert met de beschuldigende vinger naar de oefenmeester te wijzen.

Schreuder zei er na het teleurstellende 3-3 gelijkspel bij FC Emmen vanuit te gaan dat hij in januari nog de trainer is van Ajax. Volgens Freek Jansen heeft het daar ook alle schijn van, daar intern niet gesproken wordt over een ontslag van de vijftigjarige oefenmeester. "De clubleiding, met op voetbalvlak algemeen directeur Edwin van der Sar en de twee technisch managers Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, erkent dat er veel dingen beter moeten in alle geledingen van de club, maar weigeren met de beschuldigende vinger richting de trainer te wijzen", aldus de Ajax-watcher.

Ajax is met een achterstand van drie punten op Feyenoord de WK-break ingegaan. De Amsterdammers stonden afgelopen weekend even derde, maar zagen ook PSV punten morsen in eigen huis tegen AZ (0-1). Ajax wist in de afgelopen vijf wedstrijden slechts één keer te winnen. Gelijke spelen tegen Vitesse en FC Emmen en een nederlaag tegen PSV hebben de druk op Schreuder behoorlijk opgevoerd. Een groot deel van de aanhang schreeuwt al enige tijd om het vertrek van de coach, maar daar wil de clubleiding dus niet aan.

Eerder meldde Mike Verweij al dat de positie van Schreuder houdbaar is voor Ajax. "Dat heeft, denk ik, ook heel erg met de uitslag van PSV - AZ te maken. Dat zorgt voor rust", aldus de clubwatcher van De Telegraaf. "Als je puur naar het voetbal kijkt, is er heel veel aan de hand in Amsterdam. Een aantal factoren zijn heel erg in het voordeel. Dat is dus de uitslag van PSV en er is ook een aantal mensen binnen Ajax dat zich verantwoordelijk voelt voor de selectie die ze Schreuder in de maag hebben gesplitst, hoewel hij daar zelf ook een hand in heeft gehad."