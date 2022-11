Ronaldo spaart bijna niemand, behalve Martínez: ‘Voorbeeldige prof’

Donderdag, 17 november 2022 om 08:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:13

Cristiano Ronaldo heeft kritiek geuit op de houding en professionaliteit van jonge spelers bij Manchester United. De Portugese sterspeler heeft in het inmiddels veelbesproken interview met Piers Morgan verteld dat veel jongelingen 'niet hetzelfde zijn' als zijn generatie. Slechts een aantal spelers, onder wie Lisandro Martínez, kunnen wel op lovende woorden rekenen van Ronaldo.

De afgelopen dagen zijn al verschillende onderwerpen aan bod gekomen rond het spraakmakende interview van Ronaldo bij TalkTV. Zo liet de Portugees zich uit over voormalig manager Ole Gunnar Solskjaer, zijn bijna overgang naar Manchester City en zei hij geen respect te hebben voor Erik ten Hag. Ditmaal uit hij zijn ongenoegen over de houding van enkele jonge spelers. "Ik denk niet dat ze geen respect hebben voor de meer ervaren spelers of de oudere spelers, maar ze leven in een ander tijdperk. Ik kan zeggen dat zij niet dezelfde mentaliteit hebben als mijn zoon van twaalf."

Ronaldo benadrukt dat het niet alleen een probleem is binnen Manchester United. "Ik zie het bij alle teams in alle competities ter wereld. Jongeren zijn niet hetzelfde als mijn generatie. Maar je kunt het ze niet kwalijk nemen, want het maakt deel uit van het leven en de nieuwe generatie, de nieuwe technologieën die hen afleiden. Hun honger is anders. Ze hebben het veel makkelijker. Ze hoeven niet te lijden en dat kan ze niet schelen. Alles wordt ze gemakkelijk gemaakt. Het verbaast me niet, maar ik vind het wel jammer."

Van Nistelrooij

De Portugees herinnert zich zijn tijd als achttienjarige bij Manchester United, toen hij opkeek tegen spelers als Ruud van Nistelrooij, Rio Ferdinand, Ryan Giggs en Roy Keane. "Dat is waarom ik een leven lang succes heb. Ik zorg voor mijn lichaam, mijn mentaliteit en mijn geestelijke gezondheid. Dat zag ik ook bij hen en dat heb ik van ze geleerd. Als je de generatie van nu iets vertelt, komt het aan de ene kant binnen en gaat het er aan de andere kant uit. Daarom hebben we twee oren. Ze luisteren wel, maar nemen het niet op. Dat is een groot verschil met hoe het toen ging."

Slechts een aantal spelers wordt gespaard door Ronaldo. Voor Casemiro, Martínez en landgenoot Diogo Dalot weet hij wel waardering op te brengen. "Diogo Dalot is misschien een voorbeeld bij de club. Ik twijfel er niet aan dat hij de top gaat halen. En nog een paar. Een daarvan is Lisandro Martínez. Jong, professioneel en vastberaden." Zelf ziet Ronaldo zich ook als een voorbeeld. "Ik ben elke ochtend waarschijnlijk de eerste die komt en de laatste die gaat. De details spreken voor zich. Daarom zeg ik: 'Ik geef graag het goede voorbeeld'."