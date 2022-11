Mondiale grootmacht zet zich schrap en neemt Oranje ‘heel serieus’

Donderdag, 17 november 2022 om 08:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:33

Denzel Dumfries lijkt komende maandag gewoon aan de aftrap te verschijnen als Oranje het in de eerste groepswedstrijd opneemt tegen Senegal. Even gingen afgelopen weekend alle alarmbellen af toen de rechtervleugelverdediger van Internazionale naar de grond ging. Gevreesd werd dat hij de openingswedstrijd van het WK aan zich voorbij moest laten gaan, maar zelf heeft hij daar nooit aan getwijfeld. "Ik wist eigenlijk wel dat de wedstrijd tegen Senegal nooit in gevaar was", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Dumfries vindt het een vreemde gewaarwording. Afgelopen weekend stond hij nog op het veld tegen Atalanta en een week later barst het WK-geweld los. "En over ruim een maand kun je dus met de wereldbeker in je handen staan", blikt de verdediger alvast voorzichtig vooruit. "Dan is het toernooi alweer voorbij. Natuurlijk is dat heel gek. Nou, niet dat we met de wereldbeker in onze handen staan hoor, dat zeker niet, maar wel dat het zo snel gaat in toch wel een vreemd seizoen. Onze bondscoach is naar buiten toe volgens mij heel erg duidelijk geweest over onze kansen. Wij maken een kans en dat willen we hier laten zien."

Voor Dumfries zou een kwartfinale tegen Argentinië heel speciaal zijn, daar hij bij Internazionale met Joaquín Correa en Lautaro Martínez twee Argentijnse ploeggenoten heeft. "Die twee jongens nemen Nederland heel serieus kan ik je vertellen. We waren er in 2018 niet bij, maar iedereen kent ons en onze kwaliteiten. We hebben een goed team. En onderling praat je dan over het toernooi en hoe het zou kunnen lopen. En dan heb je het ook weleens een keer over de kwartfinale, natuurlijk. Dat is je niet rijk rekenen, zeker niet, maar gewoon praten over hoe het zou kunnen gaan. Zo werkt dat met teamgenoten."

Indien Nederland en Argentinië allebei de groep winnen en de achtste finale weten te overleven, wacht in de kwartfinale een onderlinge ontmoeting. In Italië wordt het allemaal met lede ogen aangezien. Gli Azzurri wist zich niet te plaatsen en ontbreekt voor de tweede keer op rij op het mondiale eindtoernooi. "Er gaan zeven spelers van Internazionale en de Italianen zijn er dus niet bij", gaat Dumfries verder. "Inter heeft veel internationals en dat was toch wel apart. Italië is er normaal gewoon bij. Nu gaan Onana, Lautaro, Correa, Brozovic, Lukaku en uiteraard Stefan de Vrij en ik. Dat is apart."