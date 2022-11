Henk Timmer teleurgesteld in Rafael van der Vaart: ‘Heel jammer’

De keepersdiscussie blijft de gemoederen flink bezighouden in Nederland. Woensdagochtend reageerde bondscoach Louis van Gaal gepikeerd toen Valentijn Driessen erover begon tijdens de persconferentie. Ook voormalig Oranje-doelmannen Henk Timmer en Sander Westerveld mengen zich nu. Het tweetal zegt in gesprek met De Telegraaf de keuzes van Van Gaal, die besloot om Remko Pasveer, Andries Noppert en Justin Bijlow mee te nemen, moeilijk te kunnen volgen.

Westerveld verdedigde zes keer het doel van Oranje, Timmer stond zeven keer tussen de palen. Volgens laatstgenoemde is er weldegelijk iets af te leiden uit de toegewezen rugnummers. Pasveer kreeg van Van Gaal rugnummer 1 toegewezen, terwijl Bijlow met nummer 13 gaat spelen. Van Noppert (rugnummer 23) wordt niet verwacht dat hij kans maakt als eerste doelman. "In principe heeft Pasveer nu een streepje voor. Hij heeft namelijk rugnummer 1 gekregen. En check het maar, Edwin van der Sar en Maarten Stekelenburg hadden dat rugnummer ook tijdens WK’s."

Toch zou Timmer voor Bijlow gaan. "Die jongen is atletisch, heeft een goede trap en is op het juiste moment in vorm. Ook Europees is hij van waarde geweest voor Feyenoord. Louis wil spelers die in vorm zijn. Nou, dat is Justin." Westerveld vindt het vooral opmerkelijk dat Tim Krul niet bij de selectie zit. Van Gaal gooide in september de deur dicht voor Krul, nadat hij weigerde terug te komen voor de penaltytests. "Als Van Gaal echt voor de wereldtitel wil gaan, moet hij niet zeuren als een 34-jarige keeper niet uit Norwich wil overvliegen voor een penaltyexperiment. Terwijl iedereen al weet dat hij de beste penaltystopper is", aldus Westerveld.

Het stoort de voormalig doelman van Liverpool dat Van Gaal geen duidelijke reden heeft gegeven voor het ontbreken van Cillessen. "Van Gaal gaf zelf als reden dat Cillessen niet in vorm is bij NEC. Nou, ik vind dat hij een heel sterk seizoen doormaakt. Als Van Gaal een goede reden had gegeven waarom Cillessen er niet bij is, dan is dat prima. Nu wilde hij hem misschien beschermen, maar maakte hij het veel erger. En dan selecteert Van Gaal wél Pasveer, maar zegt hij vervolgens over hem dat hij ook niet in vorm is... Heel Nederland denkt nu dat Cillessen niet goed in de groep ligt en klaagt als hij op de bank zit, maar er is nooit iets slechts over hem naar buiten gekomen."

Timmer vindt het vreemd dat Cillessen en Flekken er zo weinig over zeggen. Cillessen stond afgelopen weekend wel de media te woord na de 6-1 zege van NEC op RKC Waalwijk. Flekken reageerde nog niet. "Het lijkt wel alsof ze er niet over mogen praten", aldus de oud-doelman van Feyenoord. "Ik had echt gezegd: ’Het interesseert me geen reet, ik ben toch niet geselecteerd. Dít is de reden en dít is er tegen mij gezegd en ik ben het er niet mee eens’. Nu blijft iedereen in het ongewisse, want ’stel je voor dat er een keeper geblesseerd raakt, dan moet ik erheen’. Dan had ik echt gezegd: ’Ik kom niet meer’. Maar ik weet niet wat ze onderling hebben afgesproken met Frans Hoek hierover."

Van der Vaart

Tot slot merkt Timmer op dat hij het 'heel jammer' vindt dat Cillessen door Rafael van der Vaart onlangs is uitgemaakt voor 'naar mannetje'. De voormalig middenvelder maakte de tongen behoorlijk los met zijn uitspraken bij Studio Voetbal. "Jasper wilde daar vervolgens niet op reageren, maar had gewoon met een kwinkslag moeten zeggen: ’Joh, ik heb Rafael meegemaakt. Hij zit er nu als analist. Grappig ventje, is hij niet een beetje aangekomen? Of hij mij een leuke gozer vindt of niet, daar kan ik weinig aan doen. Hij kon wel redelijk voetballen. Ik wens hem veel succes en ik ga weer verder met m’n carrière.’ Dan lacht Rafael daar vervolgens om en is het klaar. Nu blijft zoiets hangen", aldus Timmer.