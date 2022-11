‘Binnenlandse transfer moet al in januari leiden tot vertrek Memphis bij Barça’

Donderdag, 17 november 2022 om 07:15 • Mart Oude Nijeweeme

De toekomst van Memphis Depay zou zomaar eens bij Sevilla kunnen liggen, meldt Sport op basis van verschillende bronnen. De Andalusiërs zien in de centrumspits de ideale nieuwe aanvalsleider en hebben contact opgenomen met zijn entourage. Memphis heeft van Barcelona te horen gekregen dat hij deze winter mag vertrekken, daar zijn contract volgend jaar zomer afloopt. Op die manier kan de Catalaanse grootmacht nog een bescheiden transfersom overhouden aan de Oranje-international.

Het voorstel van Barcelona om Memphis deze winter van de hand te doen lijkt nog niet helemaal te zijn doorgedrongen bij Memphis. De aanvalsleider heeft nog niet gereageerd op het voorstel en ziet de zoektocht van Sevilla nu geïntensiveerd worden. De ploeg van trainer Jorge Sampaoli, dat momenteel een teleurstellende achttiende plek inneemt, wist in LaLiga slechts dertien keer het net te vinden. Alleen Elche, Cadíz en Getafe deden dat slechter.

Monchi, die bij Sevilla de technische leiding heeft, heeft al contact opgenomen met de entourage van Memphis om te informeren naar zijn contractsituatie. Bij een positieve eerste indruk moeten de gesprekken na het WK worden hervat, wanneer de winterse transfermarkt wordt geopend. Sevilla heeft er alle vertrouwen in de Oranje-smaakmaker te kunnen overtuigen voor een overstap. Het contract van Memphis loopt over een halfjaar af. Zelf lijkt hij niets te voelen voor een vroegtijdig vertrek.

Het salaris van Memphis kan een belangrijk struikelblok vormen in de onderhandelingen. Juventus kreeg afgelopen zomer een netto jaarsalaris te horen van zeven miljoen euro en zag de deal uiteindelijk afketsen. Het management van Memphis zou er bij de clubleiding op hebben aangedrongen om het gesprek te voeren met de Andalusiërs. Het is niet bekend welk prijskaartje de Nederlander om zijn nek heeft hangen. Memphis was dit seizoen één keer trefzeker in LaLiga. Mede door blessureleed kwam hij slechts twee keer in actie.