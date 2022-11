Zevenvoudig international pakt glansrol tijdens terugkeer in Italiaans elftal

Woensdag, 16 november 2022 om 22:42 • Wessel Antes

Italië heeft woensdagavond op vrij eenvoudige wijze met 1-3 gewonnen van Albanië. In Tirana kwamen de Italianen in de zestiende minuut op achterstand, maar die werd binnen tien minuten alweer omgebogen. SC Freiburg-aanvaller Vincenzo Grifo werd de man van de avond met twee doelpunten. De zevenvoudig international speelde zijn eerste interland sinds 28 mei 2021, toen San Marino met 7-0 werd verslagen.

Bij de Italianen kreeg Napoli-keeper Alex Meret de kans onder de lat van bondscoach Robert Mancini. Normaliter staat Paris Saint-Germain doelman Gianluigi Donnarumma steevast tussen de palen in het Italiaanse elftal. Verder keerde AS Roma-middenvelder Nicolo Zaniolo terug in het Air Albania Stadium, waar hij vorig jaar het winnende doelpunt maakte tegen Feyenoord in de finale van de Conference League (1-0). De bekendste naam aan de kant van Albanië was die van Armando Broja: de Chelsea-spits scoorde in het seizoen 2020/21 elf doelpunten als huurling bij Vitesse.

Na een kwartier spelen liet Ardijan Ismajli het thuispubliek juichen. Na een goede vrije trap van Nedim Bajrami kopte de verdediger de bal in de verre hoek langs Meret. Vier minuten later kwam Italië al langszij: Napoli-rechtsback Giovanni Di Lorenzo liep een scherp aangesneden voorzet van Grifo zo langs doelman Etrit Berisha. Even later was Grifo zelf trefzeker, toen de aanvaller een voorzet van Giacomo Raspadori koelbloedig verwerkte tot een doelpunt.

In het tweede bedrijf mocht de 29-jarige Grifo ook zijn volgende treffer noteren. Een afvallende bal kwam zo terecht in zijn voeten, waarna hij die met zijn binnenkant in de verre hoek schilderde, wat direct de eindstand betekende: 3-1. Aanstaande zondag oefent Italië nog tegen het Oostenrijk van Feyenoord-verdediger Gernot Trauner. Beide elftallen nemen deze winter niet deel aan het WK in Qatar. Oostenrijk won woensdag met 0-1 van Andorra dankzij een doelpunt van voormalig FC Twente-spits Marko Arnautovic.