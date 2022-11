Waar en wanneer wordt de finale van het WK 2022 in Qatar gespeeld?

Woensdag, 16 november 2022 om 14:30 • Laatste update: 22:52

Alle informatie over de WK-finale van 2022 in Qatar, die gepland staat voor zondag 18 december 2022. Alles over de datum, het stadion, de speelstad en tijd van de allerlaatste wedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal.

Alles is in gereedheid gesteld voor het WK 2022 in Qatar: de allereerste editie van het wereldkampioenschap die niet in de zomer maar in de late herfst annex vroege winter valt. Nederland miste het WK 2018 in Rusland, maar wist zich met de nodige moeite wel te plaatsen voor de nieuwste editie. Steven Bergwijn en Memphis Depay schoten Oranje in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (2-0) met hun goals richting Qatar.

Nederland droomt na drie verloren WK-finales van een titel in Doha. De manschappen van Louis van Gaal zullen het in Groep A opnemen tegen Senegal, Ecuador en Qatar. De landen die na drie duels de eerste twee plekken bezetten in de poule vervolgen hun route richting de achtste finales. Vanaf dat punt zijn er nog drie hordes te nemen tot aan de finale.

Over de finale gesproken: het is afwachten welke twee landen de allerlaatste wedstrijd in Qatar weten te bereiken. Favorieten zijn onder andere Frankrijk (regerend kampioen), Brazilië, Argentinië, Duitsland, Spanje, Engeland en Portugal. Nederland en België behoren tot de outsiders. Ook een verrassing, zoals in 2018 met Kroatië, is niet uit te sluiten.

Waar en wanneer wordt de finale van het WK 2022 in Qatar gehouden?

Het WK eindigt op zondag 18 december 2022 met de finale in het Lusailstadion in Lusail. Het stadion biedt plaats aan maximaal 80.000 toeschouwers en ligt op 15 kilometer afstand van de hoofdstad Doha. Het is het grootste stadion waarin gevoetbald wordt tijdens het WK.

WK-finale live kijken

Wat betreft de datum en tijd van de WK-finale van Qatar: de wedstrijd wordt gespeeld op zondag 18 december 2022. De aftrap is om 16:00 uur Nederlandse tijd of 18:00 uur lokale tijd. Er is een tijdsverschil van twee uur tussen Nederland en Qatar. De WK-finale is live op televisie te zien bij de NOS op NPO 1. Ook is het duel via een livestream op NPO Start te bekijken via internet.