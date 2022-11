WK 2022: NOS, NPO, Ziggo of ESPN? Waar is het live op tv of op livestream?

Woensdag, 16 november 2022 om 13:30 • Laatste update: 22:13

Wie zendt het WK 2022 live uit op tv en wie live op internet via een stream: waar kun je alle wedstrijden vanuit Qatar in 2022 zien die tussen half november en half december plaatsvinden? Hieronder geeft Voetbalzone een overzicht van alle wedstrijden en alle televisiekanalen in het speelschema.

De meest besproken editie van het wereldkampioenschap is begonnen. Het WK 2022 is meteen ook het eerste mondiale eindtoernooi dat in de late herfst en vroege winter gehouden wordt. Het verplaatsen van het WK heeft alles te maken met de weerstemperaturen in Qatar gedurende de zomer. De verwachting is dat meer dan een miljard mensen het toernooi zullen gaan volgen.

Nederland behoort tot outsiders voor de titel in Doha. De ploeg van Louis van Gaal zal in de groepsfase moeten afrekenen met Senegal, Ecuador en Qatar. Daarna volgt nog een lange route waarbij diverse toplanden verslagen zullen moeten worden. Tot de favorieten behoren Frankrijk (regerend kampioen), Brazilië, Argentinië, Duitsland, Spanje, Engeland en Portugal. Ook België dingt als dark horse mee. Italië heeft zich net als in 2018 niet weten te kwalificeren.

Waar is het WK live te zien op tv?

De NOS heeft de exclusieve uitzendrechten voor het WK in Qatar verworven. De publieke nieuwsomroep zendt alle wedstrijden uit op televisiezender NPO 1 en NPO 3. Veruit de meeste duels zullen te zien zijn op het eerste kanaal; alleen voor gelijktijdige wedstrijden wordt uitgeweken naar de derde publieke zender. Alle wedstrijden van groepsfase tot en met de finale zijn dus nergens anders te zien.

Het WK en Oranje livestreamen via internet

De NOS en NPO Start bieden van alle wedstrijden een livestream aan via de officiële website. Om de duels te bekijken is geen registratie benodigd. De streamingdienst is volledig gratis toegankelijk vanaf een Nederlands adres.

Ziggo Sport, ESPN, Veronica en RTL?

Geen van de genoemde partijen zal wedstrijden uitzenden van het WK in Qatar, omdat de NOS de exclusieve rechten in handen heeft. De tv-zenders zullen wel aandacht besteden aan het wereldkampioenschap, bijvoorbeeld door interviews, persconferenties of trainingen uit te zenden.

NOS: NPO 1 of NPO 3?

56 van de 64 wedstrijden worden uitgezonden op NPO 1, waaronder alle wedstrijden van Oranje en alle duels vanaf de achtste finale. Alleen voor een aantal groepsduels wordt uitgeweken naar NPO 3. Het volledige speelschema ziet er als volgt uit:

Groepsfase

20 november

Groep A - 17:00 uur: Qatar - Ecuador (NPO 1)

21 november

Groep B - 14.00 uur: Engeland - Iran (NPO 1)

Groep A - 17.00 uur: Senegal - Nederland (NPO 1)

Groep B - 20.00 uur: Verenigde Staten - Wales (NPO 1)

22 november

Groep C - 11:00 uur: Argentinië - Saudi-Arabië (NPO 1)

Groep D - 14.00 uur: Denemarken - Tunesië (NPO 1)

Groep C - 17.00 uur: Mexico - Polen (NPO 1)

Groep D - 20.00 uur: Frankrijk - Australië (NPO 1)

23 november

Groep F - 11:00 uur: Marokko - Kroatië (NPO 1)

Groep E - 14.00 uur: Duitsland - Japan (NPO 1)

Groep E - 17.00 uur: Spanje - Costa Rica (NPO 1)

Groep F - 20.00 uur België - Canada (NPO 1)

24 november

Groep G - 11:00 uur: Zwitserland - Kameroen (NPO 1)

Groep H - 14.00 uur: Uruguay - Zuid-Korea (NPO 1)

Groep H - 17.00 uur: Portugal - Ghana, (NPO 1)

Groep G - 20.00 uur: Brazilië - Servië, (NPO 1)

25 november

Groep B - 11:00 uur: Wales - Iran (NPO 1)

Groep A - 14:00 uur: Qatar - Senegal (NPO 1)

Groep A - 17.00 uur: Nederland - Ecuador (NPO 1)

Groep B - 20.00 uur: Engeland-Verenigde Staten (NPO 1)

26 november

Groep D - 11:00 uur: Tunesië - Australië (NPO 1)

Groep C - 14.00 uur: Polen - Saudi-Arabië (NPO 1)

Groep D - 17.00 uur: Frankrijk - Denemarken (NPO 1)

Groep C - 20.00 uur: Argentinië - Mexico (NPO 1)

27 november

Groep E - 11:00 uur: Japan - Costa Rica (NPO 1)

Groep F - 14:00 uur: België - Marokko (NPO 1)

Groep F - 17:00 uur: Kroatië - Canada (NPO 1)

Groep E - 20:00 uur: Spanje - Duitsland (NPO 1)

28 november

Groep G - 11:00 uur: Kameroen - Servië (NPO 1)

Groep H - 14:00 uur: Zuid-Korea - Ghana (NPO 1)

Groep G - 17:00 uur: Brazilië - Zwitserland (NPO 1)

Groep H - 20:00 uur: Portugal - Uruguay (NPO 1)

29 november

Groep A - 16:00 uur: Nederland - Qatar (NPO 1)

Groep A - 16:00 uur: Ecuador - Senegal, (NPO 3)

Groep B - 20:00 uur: Wales - Engeland (NPO 1)

Groep B - 20:00 uur: Iran - Verenigde Staten (NPO 3)

30 november

Groep D - 16.00 uur: Tunesië - Frankrijk (NPO 1)

Groep D - 16:00 uur: Australië - Denemarken (NPO 3)

Groep C - 20.00 uur: Polen - Argentinië (NPO 1)

Groep C - 20:00 uur: Saudi-Arabië - Mexico (NPO 3)

1 december

Groep F - 16:00 uur: Kroatië - België (NPO 1)

Groep F - 16:00 uur: Canada - Marokko (NPO 3)

Groep E - 20:00 uur: Costa Rica - Duitsland (NPO 1)

Groep E - 20:00 uur: Japan - Spanje (NPO 3)

2 december

Groep H - 16:00 uur: Zuid-Korea - Portugal (NPO 1)

Groep H - 16:00 uur: Ghana - Uruguay (NPO 3)

Groep G - 20:00 uur: Kameroen - Brazilië (NPO 1)

Groep G - 20:00 uur: Servië - Zwitserland (NPO 3)

Wie gaan er door op het WK?

Zoals gebruikelijk kwalificeren de eerste twee landen van elke groep zich voor de achtste finales: de eerste van groep A daagt de tweede van B uit, de eerste van B daagt de tweede van A uit enzovoort. De acht gekwalificeerde landen spelen de kwartfinales, daarvan gaan er vier door naar de halve finales, die strijden om een plek in de finale. De verliezers van de halve finale spelen de troostfinale om plek drie en vier.

Achtste finales

3 december

16.00 uur: Winnaar Groep A - nummer twee Groep B [AF1] (NPO 1)

20.00 uur: Winnaar Groep C - nummer twee Groep D [AF2] (NPO 1)

4 december

16.00 uur: Winnaar Groep D - nummer twee Groep C [AF3] (NPO 1)

20.00 uur: Winnaar Groep B - nummer twee Groep A [AF4] (NPO 1)

5 december

16.00 uur: Winnaar Groep E - nummer twee Groep F [AF5] (NPO 1)

20.00 uur: Winnaar Groep G - nummer twee Groep H [AF6] (NPO 1)

6 december

16.00 uur: Winnaar Groep F - nummer twee Groep E [AF7] (NPO 1)

20.00 uur: Winnaar Groep H - nummer twee Groep G [AF8] (NPO 1)

Kwartfinales

9 december

16.00 uur: Winnaar AF5 - Winnaar AF6 [KF1] (NPO 1)

20.00 uur: Winnaar AF1 - Winnaar AF2 [KF2] (NPO 1)

10 december

16.00 uur: Winnaar AF7 - Winnaar AF8 [KF3] (NPO 1)

20.00 uur: Winnaar AF4 - Winnaar AF3 [KF4] (NPO 1)

Halve finales

13 december

20.00 uur: Winnaar KF2 - Winnaar KF1 [HF1] (NPO 1)

14 december

20.00 uur: Winnaar KF4 - Winnaar KF3 [HF2] (NPO 1)

Troostfinale

17 december

16.00 uur: Verliezer HF1 - Verliezer HF2 (NPO 1)