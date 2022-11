FC Volendam heft schorsing Tayrell Wouter op na zien van beelden vechtpartij

Woensdag, 16 november 2022 om 22:02 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:02

FC Volendam heeft de schorsing van Tayrell Wouter opgeheven na het zien van de beelden van de vechtpartij, zo maakt de club woensdagavond bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige Wouter werd begin oktober geschorst door zijn club nadat er een onderzoek naar hem liep wegens een vermeende mishandeling van een jonge vrouw in een Amsterdamse nachtclub. Beelden maken echter duidelijk dat Wouter de ruzie probeerde te sussen.

“Eerder deze week zijn bestuur en directie van FC Volendam in staat gesteld de beelden van het incident te bekijken”, begint de verklaring van FC Volendam. “Na het zien en bestuderen van de beelden van het incident in Club Air te Amsterdam in de nacht van 16 op 17 juli jl. hebben bestuur en directie van FC Volendam unaniem vastgesteld dat Wouter alles in het werk heeft gesteld om twee vechtende bezoekers – waaronder het vrouwelijke slachtoffer – uit elkaar te halen.”

“Wouter heeft zich daarbij op geen enkele wijze schuldig gemaakt aan een misdrijf of enige andere laakbare gedraging.” De jeugdspeler is daarom weer welkom op de club. “Om die reden heeft FC Volendam de schorsing van Wouter met onmiddellijke ingang opgeheven en neemt hij weer deel aan de trainingen en wedstrijden van (Jong) FC Volendam.” Wouter had in een eerder stadium tegen de club verklaard dat hij zich niet schuldig had gemaakt aan strafbare feiten. Volendam is het daar dus mee eens.

Wouter tekende in juni zijn eerste profcontract bij Volendam. De vleugelaanvaller werd vorig jaar zomer overgenomen van De Volewijckers en maakte direct indruk met acht treffers en evenveel assists in 27 competitiewedstrijden voor Jong Volendam. Trainer Wim Jonk haalde hem daarom vorig seizoen al eens bij het eerste, al kwam het nog niet tot een debuut. Wouter, die ook een verleden heeft in de jeugd van FC Utrecht, FC Twente en Go Ahead Eagles, staat nog tot medio 2025 onder contract in het Kras Stadion.