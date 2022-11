ADO gaat met Kishna en Verheydt in de basis ook ten onder tegen Roda

Woensdag, 16 november 2022 om 21:53 • Wessel Antes • Laatste update: 21:58

ADO Den Haag heeft woensdagavond opnieuw verloren in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis was Roda JC met 0-1 te sterk voor het elftal van trainer Dirk Kuijt. Vijf minuten voor tijd kroonde Dylan Vente zich tot matchwinner in het Bingoal Stadion. Daardoor wordt de chaos in Den Haag alsmaar groter.

In het elftal van Kuijt stonden de ‘geschorste’ Ricardo Kishna en Thomas Verheydt ondanks hun transferverzoek en een dodelijk interview bij Omroep West gewoon in de basis. Laatstgenoemde droeg zelfs nog steeds de aanvoerdersband. In de eerste helft ging de wedstrijd erg gelijk op. ADO kreeg grote kansen via Amar Catic (schot na een mooie counter) en Verheydt (kopbal), maar keeper Moritz Nicolas hield Roda op de been. Aan de andere kant was ADO-keeper Hugo Wentges belangrijk door na een half uur met een schitterende reflex Feyenoord-huurling Lennard Hartjes van het scoren af te houden. De elftallen zochten vervolgens met de brilstand op het scorebord de kleedkamers op.

Dylan Vente deelt een volgende klap uit aan ADO met de enige, fraaie treffer ??#adorod pic.twitter.com/h34zTIQBSL — ESPN NL (@ESPNnl) November 16, 2022

Na rust was Nicolas opnieuw belangrijk voor de Limburgers, toen ADO-middenvelder Silvinho Esajas een afvallende bal direct op zijn pantoffel nam. Een goede redding van de Duitse sluitpost voorkwam dat de Hagenezen de openingstreffer maakten. Daarna werd Roda gevaarlijker en belandde een voorzet van Romano Postema zelfs per ongeluk bovenop de lat. In de 73ste minuut werd Kishna vervangen door Mario Bilate, die in het Haags kwartiertje naast Verheydt in de aanval mocht spelen.

Vijf minuten voor tijd kreeg ADO het deksel op de neus. Na een goede actie van Terrence Douglas was het Boyd Reith die de bal kon terugleggen op Vente, die hem vervolgens vanaf de rand van het zestienmetergebied achter Wentges wist te schieten. ADO kwam deze genadeklap niet meer te boven, waardoor de zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie nog altijd een feit is. Roda klimt dankzij de overwinning naar de zesde plaats.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 15 11 1 3 21 34 2 PEC Zwolle 15 10 2 3 19 32 3 MVV Maastricht 15 9 3 3 7 30 4 FC Eindhoven 15 7 5 3 5 26 5 Almere City FC 15 8 2 5 3 26 6 Roda JC Kerkrade 16 7 3 6 4 24 7 Jong AZ 15 7 2 6 5 23 8 Willem II 15 6 5 4 4 23 9 VVV-Venlo 15 6 4 5 -3 22 10 Jong Ajax 15 5 5 5 2 20 11 FC Den Bosch 15 6 1 8 -3 19 12 Telstar 15 4 7 4 -5 19 13 De Graafschap 15 5 3 7 -2 18 14 NAC Breda 15 5 3 7 -6 18 15 Jong PSV 15 4 5 6 -1 17 16 TOP Oss 15 5 1 9 -8 16 17 ADO Den Haag 16 4 4 8 -7 16 18 FC Dordrecht 15 4 3 8 -6 15 19 Helmond Sport 15 5 0 10 -15 15 20 Jong FC Utrecht 15 2 3 10 -14 9