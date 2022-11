WK 2022, hoe laat is het in Qatar? Tijdzone en tijdsverschil met Nederland

Woensdag, 16 november 2022 om 12:00 • Laatste update: 20:54

Het tijdsverschil tussen Nederland en Qatar in combinatie met het speelschema van het WK 2022: hoe laat worden de wedstrijden gespeeld en wat is het tijdsverschil tussen beide landen?

Een maand lang staat Qatar in het teken van het wereldkampioenschap. Het WK 2022 is het eerste mondiale eindtoernooi dat gespeeld wordt in het najaar en niet in de zomer. Het WK vindt plaats van zondag 20 november tot zondag 18 december. Dan is de finale in Doha. Frankrijk reist als houder van de wereldbeker af naar Qatar. Les Bleus waren tijdens de finale vier jaar geleden in Rusland met 4-2 te sterk voor Kroatië.

De afstand hemelsbreed (in vogelvlucht) tussen Qatar en Nederland bedraagt 4.815 kilometer. De kortste route tussen Qatar en Nederland over de weg is 6.138 km, waarover je ongeveer 66 uur en 30 minuten zou doen. Een directe vlucht van Amsterdam (Schiphol) naar Doha duurt 6 uur en 20 minuten.

Tijdsverschil tussen Nederland en Qatar

Het tijdsverschil tussen Nederland en Qatar is twee uur. Het betekent dat wanneer in Nederland de WK-wedstrijden live worden uitgezonden om 11:00, 14:00, 16:00, 17:00 en 20:00 uur, het in Qatar dan respectievelijk 13:00, 16:00, 18:00, 19:00 en 22:00 uur is. De door de FIFA gekozen tijdstippen zijn het resultaat van een middenweg voor alle landen van de wereld, om het WK op zo gunstig mogelijke tijden live te kunnen volgen.

De tijdzone van Qatar

In Qatar geldt de Arabische standaardtijd. De tijdzone in Qatar is GMT+3. In Nederland wordt gebruikgemaakt van de Midden-Europese standaardtijd, tijdzone GMT+1. Het verschil is dus twee uur.

WK 2022 speelschema: hoe laat zijn de wedstrijden?

Groepsfase

20 november

Groep A - 17:00 uur: Qatar - Ecuador (NPO 1)

21 november

Groep B - 14.00 uur: Engeland - Iran (NPO 1)

Groep A - 17.00 uur: Senegal - Nederland (NPO 1)

Groep B - 20.00 uur: Verenigde Staten - Wales (NPO 1)

22 november

Groep C - 11:00 uur: Argentinië - Saudi-Arabië (NPO 1)

Groep D - 14.00 uur: Denemarken - Tunesië (NPO 1)

Groep C - 17.00 uur: Mexico - Polen (NPO 1)

Groep D - 20.00 uur: Frankrijk - Australië (NPO 1)

23 november

Groep F - 11:00 uur: Marokko - Kroatië (NPO 1)

Groep E - 14.00 uur: Duitsland - Japan (NPO 1)

Groep E - 17.00 uur: Spanje - Costa Rica (NPO 1)

Groep F - 20.00 uur België - Canada (NPO 1)

24 november

Groep G - 11:00 uur: Zwitserland - Kameroen (NPO 1)

Groep H - 14.00 uur: Uruguay - Zuid-Korea (NPO 1)

Groep H - 17.00 uur: Portugal - Ghana, (NPO 1)

Groep G - 20.00 uur: Brazilië - Servië, (NPO 1)

25 november

Groep B - 11:00 uur: Wales - Iran (NPO 1)

Groep A - 14:00 uur: Qatar - Senegal (NPO 1)

Groep A - 17.00 uur: Nederland - Ecuador (NPO 1)

Groep B - 20.00 uur: Engeland-Verenigde Staten (NPO 1)

26 november

Groep D - 11:00 uur: Tunesië - Australië (NPO 1)

Groep C - 14.00 uur: Polen - Saudi-Arabië (NPO 1)

Groep D - 17.00 uur: Frankrijk - Denemarken (NPO 1)

Groep C - 20.00 uur: Argentinië - Mexico (NPO 1)

27 november

Groep E - 11:00 uur: Japan - Costa Rica (NPO 1)

Groep F - 14:00 uur: België - Marokko (NPO 1)

Groep F - 17:00 uur: Kroatië - Canada (NPO 1)

Groep E - 20:00 uur: Spanje - Duitsland (NPO 1)

28 november

Groep G - 11:00 uur: Kameroen - Servië (NPO 1)

Groep H - 14:00 uur: Zuid-Korea - Ghana (NPO 1)

Groep G - 17:00 uur: Brazilië - Zwitserland (NPO 1)

Groep H - 20:00 uur: Portugal - Uruguay (NPO 1)

29 november

Groep A - 16:00 uur: Nederland - Qatar (NPO 1)

Groep A - 16:00 uur: Ecuador - Senegal, (NPO 3)

Groep B - 20:00 uur: Wales - Engeland (NPO 1)

Groep B - 20:00 uur: Iran - Verenigde Staten (NPO 3)

30 november

Groep D - 16.00 uur: Tunesië - Frankrijk (NPO 1)

Groep D - 16:00 uur: Australië - Denemarken (NPO 3)

Groep C - 20.00 uur: Polen - Argentinië (NPO 1)

Groep C - 20:00 uur: Saudi-Arabië - Mexico (NPO 3)

1 december

Groep F - 16:00 uur: Kroatië - België (NPO 1)

Groep F - 16:00 uur: Canada - Marokko (NPO 3)

Groep E - 20:00 uur: Costa Rica - Duitsland (NPO 1)

Groep E - 20:00 uur: Japan - Spanje (NPO 3)

2 december

Groep H - 16:00 uur: Zuid-Korea - Portugal (NPO 1)

Groep H - 16:00 uur: Ghana - Uruguay (NPO 3)

Groep G - 20:00 uur: Kameroen - Brazilië (NPO 1)

Groep G - 20:00 uur: Servië - Zwitserland (NPO 3)

Wie gaan er door op het WK?

Zoals gebruikelijk kwalificeren de eerste twee landen van elke groep zich voor de achtste finales: de eerste van groep A daagt de tweede van B uit, de eerste van B daagt de tweede van A uit enzovoort. De acht gekwalificeerde landen spelen de kwartfinales, daarvan gaan er vier door naar de halve finales, die strijden om een plek in de finale. De verliezers van de halve finale spelen de troostfinale om plek drie en vier.

Achtste finales

3 december

16.00 uur: Winnaar Groep A - nummer twee Groep B [AF1] (NPO 1)

20.00 uur: Winnaar Groep C - nummer twee Groep D [AF2] (NPO 1)

4 december

16.00 uur: Winnaar Groep D - nummer twee Groep C [AF3] (NPO 1)

20.00 uur: Winnaar Groep B - nummer twee Groep A [AF4] (NPO 1)

5 december

16.00 uur: Winnaar Groep E - nummer twee Groep F [AF5] (NPO 1)

20.00 uur: Winnaar Groep G - nummer twee Groep H [AF6] (NPO 1)

6 december

16.00 uur: Winnaar Groep F - nummer twee Groep E [AF7] (NPO 1)

20.00 uur: Winnaar Groep H - nummer twee Groep G [AF8] (NPO 1)

Kwartfinales

9 december

16.00 uur: Winnaar AF5 - Winnaar AF6 [KF1] (NPO 1)

20.00 uur: Winnaar AF1 - Winnaar AF2 [KF2] (NPO 1)

10 december

16.00 uur: Winnaar AF7 - Winnaar AF8 [KF3] (NPO 1)

20.00 uur: Winnaar AF4 - Winnaar AF3 [KF4] (NPO 1)

Halve finales

13 december

20.00 uur: Winnaar KF2 - Winnaar KF1 [HF1] (NPO 1)

14 december

20.00 uur: Winnaar KF4 - Winnaar KF3 [HF2] (NPO 1)

Troostfinale

17 december

16.00 uur: Verliezer HF1 - Verliezer HF2 (NPO 1)

Finale

18 december

16.00 uur: Winnaar HF1 - Winnaar HF2 (NPO 1)





De tijden van de WK-wedstrijden

Groepsfase:

Begin van de wedstrijden in Nederland is om 11:00, 14:00, 16:00, 17:00 en 20:00 uur. De tijd in Qatar is dan 13:00, 16:00, 18:00, 19:00 en 22:00 uur.

Achtste finale:

Begin van de duels in de achtste finale in Nederland is om 16:00 en 20:00 uur. De tijd in Qatar is dan 18:00 en 22:00 uur.

Kwartfinale:

Begin van de wedstrijden in de kwartfinale in Nederland is om 16:00 en 20:00 uur. De tijd in Qatar is dan 18:00 en 22:00 uur.

Halve finale:

Begin van de duels in de halve finale in Nederland is om 20:00 uur. De tijd in Qatar is dan 22:00 uur.

Troostfinale:

Begin van de troostfinale om de derde en vierde plaats in Nederland is om 16:00 uur. De tijd in Qatar is dan 18:00 uur.

Finale:

Begin van de finale in Nederland is om 16:00 uur. De tijd in Qatar is dan 18:00 uur