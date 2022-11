Ronaldo ontbreekt op training Portugal: bondscoach reageert op situatie

Woensdag, 16 november 2022 om 20:23 • Wessel Antes

Cristiano Ronaldo heeft woensdag niet kunnen meetrainen bij Portugal. De 37-jarige sterspeler van Manchester United kampt volgens bondscoach Fernando Santos met buikgriep en zal het oefenduel van donderdag tegen Nigeria ook moeten missen. Na de wedstrijd, die wordt gespeeld in Lissabon, reist ook het Portugese sterrenensemble af naar Qatar voor het WK.

Woensdagavond komt de volledige versie van het veelbesproken interview van Ronaldo met Piers Morgan uit. De aanwezige journalisten vonden het daardoor tamelijk opvallend dat de spits afwezig was tijdens de training. “Het is echt geen smoes”, zei Santos lachend, tijdens een persconferentie van A Seleção. “Hij heeft echt buikklachten en kan niet trainen.”

Vervolgens nam Santos het op voor zijn sterspeler, die volgens hem nog altijd goed in de groep ligt. “Zoals João Mário al zei, zijn we inmiddels gewend om een persconferentie te beginnen met vier à vijf vragen over Ronaldo. Zijn interview heeft niets met ons of met de nationale ploeg te maken, nul komma nul. De speler, de persoon, heeft besloten om een persoonlijk interview te geven, dat moeten we respecteren. Hij heeft het helemaal niet over het nationale elftal gehad en ik zie helemaal niemand in onze selectie die daar op dit moment mee bezig is. Integendeel.”

Manchester United-verdediger Raphaël Varane, die een groot deel van zijn carrière met Ronaldo heeft gedeeld, sprak tijdens een persmoment van de Franse nationale ploeg ook over de situatie. “Natuurlijk raakt het ons. We volgen wat er gebeurt en wat er gezegd wordt. We proberen het enigszins van een afstand te bekijken, in die zin dat we als individuen de situatie niet kunnen veranderen, we maken deel uit van een team. Ik wil het beste voor mijn team. Wat er ook besloten zal worden, wij als spelers zullen het accepteren en ons best blijven doen.”