Scorende debutant bezorgt Duitsland late overwinning in laatste test voor WK

Woensdag, 16 november 2022 om 20:04 • Noel Korteweg

Duitsland had woensdagavond veel moeite met Oman, maar heeft de laatste vriendschappelijke wedstrijd voor de start van het WK tóch winnend afgesloten. Die Mannschaft was met 0-1 te sterk voor de nummer 75 van de FIFA-ranglijst dankzij de scorende debutant Niclas Füllkrug.

Bondscoach Hansi Flick nam, met de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan van volgende week woensdag in het achterhoofd, geen risico met zijn opstelling. Zo zaten onder meer Serge Gnabry, Niklas Süle, Julian Brandt, Joshua Kimmich en Jamal Musiala op de bank in Oman. Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka, Kai Havertz en Leroy Sané startten wel in de basis.

De Duitsers testten Oman-doelman Ibrahim Mukhaini meerdere keren in de openingsfase van de wedstrijd, maar de keeper bracht keer op keer redding. Mukhaini wist schoten van onder meer Sané en Havertz tegen te houden, waardoor Oman lang in de wedstrijd bleef. De thuisploeg zou uiteindelijk tot de tachtigste minuut stand houden tegen Duitsland, voordat zich een jongensdroom voordeed.

Füllkrug, vorig jaar nog bankzitter in de 2. Bundesliga, scoorde bij zijn debuut voor de Duitsers. De spits van Werder Bremen kreeg de bal mee van Havertz en schoot van dichtbij raak: 0-1. Naast Japan treft Duitsland ook Spanje en Costa Rica in de groepsfase van het WK. Die Mannschaft wil revanche nemen voor het uiterst teleurstellende toernooi van 2018 in Rusland, toen Duitsland al in de groepsfase werd uitgeschakeld.