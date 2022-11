Zorgen gaan uit naar Kadioglu na verdiende zege van Turkije op Schotland

Woensdag, 16 november 2022 om 19:52 • Wessel Antes

Turkije heeft woensdag in Diyarbakir een verdiende 2-1 oefenzege geboekt op Schotland. Toch kreeg de avond een smetje: Ferdi Kadioglu moest al in de 34ste minuut het veld verlaten met een blessure. Ozan Kabak en Cengiz Ünder waren verantwoordelijk voor de Turkse treffers, terwijl John McGinn namens de Schotten wist te scoren. Beide landen wisten zich niet te kwalificeren voor het WK in Qatar, maar kiezen er wel voor om deze weken bij elkaar te komen om te oefenen.

Bij de Turken stonden Haarlemmer Orkun Kökçü (Feyenoord) en Arnhemmer Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe) gezamenlijk op het middenveld woensdagavond. Deniz Türüç (Basaksehir), die werd geboren in Enschede, moest het doen met een rol als reservespeler. De Schotten speelden onder anderen met Andrew Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Arsenal) en Scott McTominay (Manchester United).

Na ruim een half uur spelen moest Kadioglu het veld verlaten. De vleugelmiddenvelder ging uit zichzelf op de grond zitten, waarna bondscoach Stefan Kuntz besloot geen risico’s te nemen. De ernst van de blessure zal in de komende dagen moeten blijken. Vijf minuten voor rust knikte TSG Hoffenheim-verdediger Ozan Kabak na een heerlijke vrije trap van Hakan Çalhanoglu (Internazionale) de 1-0 tegen de touwen.

Kökçü werd in de rust vervangen door Borussia Dortmund-middenvelder Salih Özcan, waarna de Turken vrolijk verder gingen. Met een vlijmscherpe counter verdubbelden Ay-Yildizlilar de voorsprong. Olympique Marseille-aanvaller Cengiz Ünder dribbelde na een goede pass van Zeki Çelik het halve veld over, om vervolgens de bal met een droge schuiver langs Schotland-doelman Craig Gordon (Hearts) te werken: 2-0. Het slotakkoord was voor Aston Villa-middenvelder John McGinn, die na een ware demarrage met een vlijmscherp schot de verre hoek wist te vinden: 2-1.