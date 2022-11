Sangaré schiet met schot in de kruising raak voor Ivoorkust en wint overtuigend

Woensdag, 16 november 2022 om 19:00 • Noel Korteweg

Ibrahim Sangaré heeft woensdagavond gescoord in de interland met Ivoorkust. De middenvelder was in Marrakesh, waar de wedstrijd werd afgewerkt, verantwoordelijk voor de 3-0 tegen Burundi. Ivoorkust zou het duel uiteindelijk met 4-0 winnen.

De thuisploeg kwam na ruim tien minuten op voorsprong. Jean-Philippe Krasso schoot van dichtbij raak en zette Ivoorkust daarmee op voorsprong: 1-0. In de extra tijd van de eerste helft nam Max Gradel de tweede treffer voor zijn rekening. Jean Evrard Kouassi overbrugde tientallen meters alvorens hij de doelpuntenmaker met een fijne voorzet in stelling bracht: 2-0. Sangaré maakte in de 58ste minuut zijn zesde doelpunt voor Ivoorkust.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De PSV’er pikte de rebound van het schot van Kouassi op de zestienmeterlijn op en schoot in de linkerbovenhoek hard raak: 3-0. Sangaré werd vrijwel meteen gewisseld. Nicolas Pépé, met tachtig miljoen euro nog altijd de duurste aankoop uit de geschiedenis van Arsenal, zette vijf minuten na het doelpunt van Sangaré de eindstand op het bord: 4-0. Aanstaande zaterdagavond staat de vriendschappelijke wedstrijd tegen Burkina Faso op het programma voor Ivoorkust.