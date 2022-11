Messi toont zijn klasse met fraaie treffer en lijkt met Argentinië klaar voor WK

Woensdag, 16 november 2022 om 18:33 • Noel Korteweg

Argentinië lijkt klaar voor het WK, wat voor hen volgende week dinsdag tegen Saoedi-Arabië begint. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni won woensdagavond eenvoudig de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Arabische Emiraten: 0-5. Lionel Messi toonde zijn klasse met een fraaie treffer, Angel Di María (twee), Julián Álvarez en Joaquín Correa maakten de overige doelpunten.

Argentinië begon, op wellicht een paar namen na, met het sterkst mogelijke elftal. Zo gaf Scaloni onder anderen Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Di María, Álvarez en uiteraard ook Messi een basisplaats. Álvarez opende al na ruim twintig minuten spelen de score. Messi werd vanaf de middellijn weggestuurd door Di María, waarna de aanvaller van Paris Saint-Germain tientallen meters overbrugde en de bal breed gaf op Álvarez, die de niet te missen kans verzilverde: 0-1.

De tweede Argentijnse treffer viel nog geen tien minuten later en kwam op naam van Di María. De speler van Juventus schoot een voorzet van Marcos Acuña op de volley snoeihard via de binnenkant van de paal in het doel: 0-2. Kort voor rust maakte hij zijn tweede na een assist van Alexis Mac Allister, voordat Messi op slag van de pauze het vierde doelpunt voor zijn rekening nam. De zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar kreeg de bal op de rand van het zestienmetergebied, kapte naar zijn rechterbeen en schoot in de linkerbovenhoek prachtig raak: 0-4.

In de rust besloot Scaloni om Di María, Acuña, Otamendi en Mac Allister te wisselen. In de zestigste minuut zou de laatste treffer van de wedstrijd vallen. Rodrigo De Paul stond aan de basis van dat doelpunt met een fijne individuele actie. De speler van Atlético Madrid passeerde zijn directe tegenstander met een knappe dribbel en gaf de bal mee aan Correa. De spits van Internazionale schoot raak en maakte daarmee zijn vierde treffer in negentien interlands: 0-5. Argentinië lijkt daardoor klaar voor het echte werk. La Selección neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Saoedi-Arabië, Mexico en Polen.