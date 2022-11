Arnaut Danjuma spreekt zich uit over ‘fabeltjes’ van Andy van der Meijde

Woensdag, 16 november 2022 om 18:13 • Wessel Antes

Arnaut Danjuma is niet te spreken over de ‘fabeltjes’ die in de afgelopen week naar buiten zijn gebracht in de media, zo zegt de 25-jarige aanvaller van Villarreal in een uitgebreid interview met Voetbal International. Daarmee lijkt de buitenspeler het te hebben over analist Andy van der Meijde, die afgelopen maandag bij Vandaag Inside aangaf dat Danjuma niet bij de WK-selectie van Louis van Gaal zit omdat hij bij Oranje niet lekker in de spelersgroep ligt.

Van der Meijde meldde maandagavond met grote overtuiging dat hij wist waarom Danjuma niet is opgeroepen door Van Gaal. “Danjuma gaat niet mee omdat hij geen speler is die zich in de groep mengt. Hij is een jongen die heel erg op zichzelf is en zich toch afzijdig houdt. Daarom is hij ook thuisgebleven.” In plaats van Danjuma stond Noa Lang woensdagochtend op het trainingsveld in Qatar met de selectie van het Nederlands elftal.

Danjuma sprak afgelopen vrijdag met Van Gaal, die duidelijk aangaf waarom hij niet is opgeroepen. “Hij heeft mij de reden gegeven dat hij andere spelers de voorkeur heeft gegeven. Ik heb, nu ik van Spanje naar Nederland gekomen ben, hier en daar wel wat geluiden gehoord. Maar de reden die ik gekregen heb, is simpelweg dat andere spelers de voorkeur hebben gekregen”, aldus de rechtspoot.

Danjuma baalt van de geruchten over zijn rol in de spelersgroep van Oranje. “Ik vind dat persoonlijk een heel rare aanname om te maken, om eerlijk te zijn. Ik denk dat diversiteit in een team niet meer dan normaal is. Iemand die wat meer op zichzelf is, een ander die wat meer verlegen is, of weer iemand die luidruchtig is; ik denk dat dat normaal is zolang iedereen zich met respect gedraagt. Dat dit plaatje over mij wordt opgehangen, vind ik sowieso een beetje een onnozel statement.”

De vleugelflitser vindt de redenatie van de geruchten ook vreemd. “Het is lastiger om buiten de boot te vallen dan in de boot. Zeker als je in het buitenland speelt. Je zit dan in een ander land, met een andere taal en cultuur. Als je dan teruggaat naar je eigen land, dan is dat toch warmer? Je zit in je eigen cultuur, spreekt je eigen taal, je zit daar met je eigen mensen. Dan is het toch ongelofelijk lastig om buiten de boot te vallen?” Danjuma sluit het onderwerp af met een felle boodschap. “Fabeltjes worden de wereld in geholpen, maar als je er logisch over nadenkt, zou iedereen moeten weten dat dit vrijwel geen reden kan zijn.”