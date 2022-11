Tevreden Ajax ziet toekomst in John Heitinga en verlengt aflopend contract

Woensdag, 16 november 2022 om 17:48 • Wessel Antes

Ajax en John Heitinga zijn akkoord over een nieuwe contract, zo meldt de Amsterdamse club via een officieel persbericht. Het aflopende contract van de hoofdtrainer van Jong Ajax is verlengt tot medio 2025. De 39-jarige Alphenaar blijft zodoende twee seizoenen langer aan het roer bij het beloftenelftal, dat momenteel tiende staat in de Keuken Kampioen Divisie.

In het persbericht van Ajax reageert Heitinga kort op zijn contractverlenging. “Deze verlenging maakt mij trots en bovendien ben ik blij met het vertrouwen dat de club daarmee in mij uitspreekt. Ik sta elke dag met veel plezier voor de groep talenten van Jong Ajax. Samen met mijn staf werken wij dagelijks aan het proces waarbij wij deze jonge voetballers klaarstomen voor het hoogste niveau. De nieuwe verbintenis geeft mij de ruimte om ook mijzelf nog verder te ontwikkelen als trainer bij de club waar het voor mij allemaal begonnen is.”

Ook technisch manager Gerry Hamstra is in zijn nopjes over het feit dat Heitinga langer in Amsterdam blijft. “We zijn heel blij dat we John langer aan ons hebben kunnen binden. Naast een echte Ajacied is hij een trainer met veel tactisch én menselijk inzicht. We zijn tevreden met de ontwikkeling die hij de afgelopen jaren heeft laten zien en hebben er vertrouwen in dat hij ook de komende jaren van grote waarde zal zijn voor de club.”

Heitinga stopte in 2016 met profvoetbal, waarna hij direct aan de slag ging met zijn trainerscarrière. Zijn eerste functie bekleedde hij als assistent-trainer van Marcel Keizer bij Jong Ajax in het seizoen 2016/17. Tussen 2017 en 2021 was Heitinga hoofdtrainer bij Ajax Onder 18, waarna hij in de zomer van 2021 de overstap maakte naar Jong Ajax. Tijdens de toenemende druk op Alfred Schreuder werd de naam van Heitinga door een deel van de supporters al in verband gebracht met een overheveling naar de hoofdmacht, maar dat gaat er dus nog niet van komen.