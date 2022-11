Belgische internationals verdienen ‘kleingeld’ met prestaties op WK

Woensdag, 16 november 2022 om 17:23 • Guy Habets • Laatste update: 17:39

Iedere speler van de Belgische selectie krijgt bijna een half miljoen euro uitgekeerd als de Rode Duivels deze winter wereldkampioen worden in Qatar. Dat heeft Het Nieuwsblad woensdag onthuld. De premies zijn niet gestegen ten opzichte van het WK van 2018 in Rusland. De afspraken die in 2017 gemaakt zijn tussen de spelersraad en de bond staat immers nog steeds. Het is niet duidelijk wat Nederlandse spelers aan het toernooi kunnen verdienen.

De afspraak uit 2017 betekent dat iedere Belgische speler in de WK-selectie een bedrag van 435.000 euro bruto uitgekeerd krijgt bij een wereldtitel voor onze zuiderburen. Ook spelers die in kwalificatiewedstrijden speelden en niet actief zijn op het eindtoernooi zullen dan uitbetaald worden. Dat gaat naar rato van het aantal gespeelde kwalificatiewedstrijden en hoe lang ze in die duels meespeelden. Deze afspraken gelden al vijf jaar. Na dit toernooi moet er opnieuw onderhandeld worden over de premies.

In 2017 werd onder meer besloten dat elke geselecteerde Rode Duivel hoe dan ook 42 duizend euro bij mag schrijven op zijn rekening. Dat is de premie voor deelname aan het WK. Mochten de achtste finales worden bereikt, dan komt daar nog eens negentigduizend euro bij. Een plekje in de kwartfinales levert 170.000 euro op, terwijl doorgaan naar de laatste vier nog eens 290.000 euro extra in het laatje brengt.

De serieuze geldbedragen zijn vanaf dat moment te verdienen. Mocht de halve finale verloren worden en de troostfinale gewonnen, dan mag iedere Belgische WK-deelnemer 312.000 euro ontvangen. Als de finale wel bereikt wordt en uiteindelijk verloren gaat, wordt er 370.000 euro uitbetaald. Eindwinst in het toernooi levert dus 435.000 euro op. Voor de meeste spelers van onze zuiderburen stellen deze geldbedragen echter weinig voor. Zo verdient een speler als Kevin de Bruyne bij Manchester City al zo'n 450.000 euro per week.