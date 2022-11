Van Hanegem ziet maar één oplossing voor Ajax: ‘Alles doen om hem te halen’

Woensdag, 16 november 2022 om 16:30 • Guy Habets

Willem van Hanegem vindt dat Ajax alles op alles moet zetten om Hakim Ziyech in de winterse transferperiode terug te halen. De Kromme ziet dat de vleugelspelers van de Amsterdammers niet presteren en denkt dat met de komst van de Marokkaans international het spel van Ajax een nieuwe impuls krijgt. Ziyech werd in de zomer al in verband gebracht met een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA.

In een groot interview met Hans Kraay junior van ESPN wordt Van Hanegem gevraagd naar de huidige situatie bij Ajax. Op het voorstel van de verslaggever om Ziyech terug te halen, reageert het clubicoon van Feyenoord enthousiast. "Ja, dat zou een goede keuze zijn. Ik moet toegeven dat je dat goed gezien hebt. Ajax zou eigenlijk alles in het werk moeten stellen om Ziyech binnen te halen."

De eventuele komst van de stilist zou volgens Van Hanegem het spel van Ajax goed doen. "Dan heb je Bergwijn aan de andere buitenkant en dat is een speler die weet wanneer hij het strafschopgebied in moet komen. Met Ziyech op rechts heb je dan weer zo'n zelfde duo. Het is trouwens eigenlijk ook een hele aardige jongen, die Ziyech. De mensen vinden hem nors en arrogant, maar het is echt een geweldig iemand."

Afgelopen zomer gingen er al geruchten over een eventuele terugkeer van Ziyech in de Johan Cruijff ArenA. Naar verluidt wilde de aanvallende middenvelder echter niet op huurbasis overkomen en was de vraagprijs van Chelsea, dat veertig miljoen euro wilde hebben voor de Marokkaan, Ajax veel te gortig. Ziyech bleef dus op Stamford Bridge, maar kon zich niet in het basiselftal knokken.