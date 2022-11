Dirk Kuijt stelt directeur van ADO ultimatum en laat schorsing terugdraaien

Woensdag, 16 november 2022 om 15:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:52

Dirk Kuijt kan woensdagavond in het Keuken Kampioen Divisie-duel met Roda JC beschikken over de aanvallers Thomas Verheydt en Ricardo Kishna. De geplaagde trainer stelde algemeen directeur Edwin Reijntjes een ultimatum om de voorgenomen schorsing van het tweetal terug te draaien. Als hij niet akkoord zou gaan, zou Kuijt niet plaatsnemen op de bank.

Dinsdagavond meldde Omroep West dat Verheydt en Kishna een transferverzoek in hadden gediend bij ADO Den Haag. Het duo liet in een statement weten zich niet meer te kunnen vinden in de huidige gang van zaken en stoorde zich ook aan het optreden van Reijntjes. Ook het vertrek van technisch manager Daryl Janmaat werd niet goed ontvangen. Volgens Janmaat zou hij intern begeleid worden in zijn nieuwe functie, maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht. Van Reijntjes kreeg hij ook geen enkele speelruimte. Naar aanleiding van het statement van Verheydt en Kishna wilde de directeur hen uit de selectie verwijderen.

Dit was weer tegen het zere been van Kuijt en hij stelde zijn directeur een ultimatum. Ook de spelersgroep van ADO schaarde zich achter Kuijt, Verheydt en Kishna. Eerder had Reijntjes zijn trainer juist voor het blok gezet en gunde hij Kuijt twee duels om het tij te keren. Afgelopen vrijdag werd er gelijkgespeeld bij Telstar (0-0) en de tweede 'toekomstbepalende wedstrijd' wordt woensdagavond in eigen huis afgewerkt tegen Roda JC.

Kuijt heeft geweigerd om commentaar te geven op de huidige situatie en zei zich te willen focussen op het treffen met de Limburgers. Afhankelijk van het resultaat zal er een beslissing worden genomen over de baan van de trainer. In de wandelgangen wordt de naam van ex-ADO-speler Danny Buijs genoemd. Hij werd vorige maand bij KV Mechelen ontslagen. ADO staat in de Keuken Kampioen Divisie op een zestiende plaats met zestien punten uit vijftien wedstrijden. Roda staat met evenveel gespeelde wedstrijden op een negende plek met 21 punten.