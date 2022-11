Champions League-winnaar van 2012 kondigt einde van loopbaan aan

Woensdag, 16 november 2022 om 15:26 • Guy Habets

Gary Cahill stopt met voetballen. Dat heeft de Engelse centrale verdediger bekendgemaakt via zijn sociale kanalen. Het grootste succes dat hij ooit behaalde is zonder enige twijfel het winnen van de Champions League in het seizoen 2011/12 met Chelsea. Cahill speelde vanwege een schorsing voor John Terry de volledige 120 minuten mee in de eindstrijd tegen Bayern München.

Cahill zat sinds afgelopen zomer zonder club nadat zijn contract bij Bournemouth afliep. De Engelsman vond geen nieuwe uitdaging en dus stopt hij nu met voetballen. "Het was niet makkelijk om de knoop door te hakken", zo laat hij weten. "Ik heb twintig jaar lang elke dag getraind en er hard voor gewerkt om op wedstrijddagen altijd in topvorm op te komen dagen. Ik wilde zo de teams waar ik voor speelde helpen om succesvol te zijn. Ik heb nu de tijd gehad om mijn opties te overwegen en na lang nadenken voel ik nu dat ik naar een volgende fase in mijn loopbaan moet gaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De succesvolle periode bij Chelsea zal Cahill voor eeuwig bijblijven. "Daar maakte ik geweldige hoogtepunten mee, zoals het winnen van de Champions League en de Premier League, het aanvoerder zijn van mijn land en de band dragen tijdens een gewonnen FA Cup-finale. Dat zal ik nooit vergeten. Ik heb daarnaast geweldige vriendschappen gesloten met mensen over de hele voetbalwereld, van teamgenoten en trainers tot de nooit bezongen helden van achter de schermen. Ik wil jullie hartelijk danken."

De mandekker speelde van 2012 tot 2019 voor Chelsea. Daarvoor kwam de in Sheffield geboren Cahill uit voor Aston Villa, Burnley, Sheffield United en Bolton Wanderers. Nadat hij in 2019 de deur op Stamford Bridge achter zich dichttrok, speelde de Engelsman nog twee seizoenen voor Crystal Palace en een jaar voor Bournemouth. Uiteindelijk kwam Cahill ook nog eens tot 61 interlands voor het Engelse nationale elftal en maakte hij de WK's van 2010 en 2018 en het EK 2012 als bankzitter mee. Tijdens het WK in 2014 en het EK van 2016 was hij zelfs basisspeler.