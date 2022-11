Vitesse zoekt winterse versterkingen en komt uit bij Ajax, PSV en Anderlecht

Woensdag, 16 november 2022 • Paul Jeursen

In de winterse zoektocht naar versterkingen is Vitesse onder meer uitgekomen bij Sontje Hansen van Ajax. Volgens De Gelderlander prijken ook PSV’er Marco van Ginkel en Wesley Hoedt van Anderlecht op het verlanglijstje. Het makelaarskantoor Wasserman van Rob Jansen is volgens de krant essentieel inzake toekomstige transfers.

Het makelaarskantoor vormt volgens De Gelderlander een 'machtsblok' bij Vitesse. De huidige trainer van de Arnhemmers is Phillip Cocu en hij wordt vertegenwoordigd door Wasserman. Dit geldt ook voor assistent-coach Chris van der Weerden en Theo Janssen. Het is daarom geen gekke gedachte dat ‘huismakelaar' Jansen zijn ‘eigen spelers’ zal aandragen als potentiële versterkingen.

Een van hen is Hansen. De vleugelspits van Jong Ajax ligt in Amsterdam nog tot en met juni 2023 vast. Weliswaar maakte hij zijn debuut voor Ajax 1 al op 18 december 2019, in de tweede ronde van de KNVB Beker tegen Telstar (4-3 winst), maar daarna speelde hij enkel nog maar voor Jong Ajax. Vitesse ziet in hem een ‘begenadigd talent’, zo weet de krant, en vanwege de link met Jansen zou zijn toekomst in Arnhem kunnen liggen.

Ook de naam van Van Ginkel is bij Vitesse gevallen. De 29-jarige middenvelder genoot zijn opleiding bij de Arnhemmers en speelde er 111 wedstrijden voordat hij in 2013 naar Chelsea vertrok. Bij PSV komt hij nauwelijks aan spelen toe. “In Arnhem zou hij als leider een belangrijke rol kunnen vervullen”, aldus de krant. Cocu en Van der Weerden zijn bekend met de selectie in Eindhoven en eerder dit jaar probeerde Vitesse al Richard Ledezma van PSV te huren.

Volgens De Gelderlander wordt ook de situatie van Wesley Hoedt in de gaten gehouden, al kan een eventuele overstap prijzig worden. De ex-verdediger van AZ is in Brussel op een zijspoor geraakt bij Anderlecht en mag vertrekken.