Ecuador vreest tweetal van Oranje: ‘Hij is een held, echt een held’

Woensdag, 16 november 2022 om 15:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:21

Ecuador is een van de drie tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het WK in Qatar. Het Zuid-Amerikaanse land bleef de laatste zeven wedstrijden ongeslagen en kreeg daarin slechts één treffer tegen. Het land liet meerdere grote landen achter zich in de WK-kwalificatie. Presentator Kalum van Oudheusden pakte het vliegtuig naar Ecuador en peilde de stemming. "Ons voornaamste doel is om te winnen van Qatar."

Door Kalum van Oudheusden

Ecuador doet dit jaar voor de vierde keer mee aan een WK, ten faveure van grote voetballanden als Colombia en Chili. Een echte sterspeler van een Europese grootmacht heeft Ecuador niet, maar de selectie heeft toch een aantal herkenbare namen. Aanvoerder Enner Valencia maakte lang furore in bij Everton en West Ham United en de spits speelt nu als vaste basiskracht bij Fenerbahçe, waar hij de smaak dit seizoen goed te pakken heeft. Ook in Ecuador is men voorzichtig optimistisch als de kansen voor het WK ter sprake komen. "We zijn in vorm en hebben hele goede spelers", stelt een van de fans.

Bekijk hieronder de reportage van het bezoek van Voetbalzone aan Ecuador:

In Zuid-Amerika gaan de vier beste landen van de kwalificatiepoule door naar het WK. Ecuador eindigde als vierde en liet Peru met twee punten achter zich. In de kwalificatiereeks wist la Tri met 6-1 van Colombia te winnen en werd ook Uruguay met 4-2 verslagen. Daar waar het scoren Ecuador in de kwalificatie nog gemakkelijk afging, lukte het in de afgelopen oefeninterlands niet om het doel van de tegenstander te vinden: Tegen Japan en Saudi-Arabië werd twee keer met 0-0 gelijkgespeeld. Ook in juni, toen tegen Mexico, Nigeria en Kaapverdië werd geoefend, scoorde Ecuador maar twee keer.

"Ons voornaamste doel is om te winnen van Qatar", licht een van de supporters toe. "Hopelijk slepen we er tegen Nederland een gelijkspel uit." Over het grootste gevaar bij Oranje zijn de Ecuadorianen het eens. "Memphis Depay. Dat is een held, echt een held." Een ander noemt Frenkie de Jong. "Ik hou van De Jong." Naast de goede vorm en de sterke selectie wordt ook de wil om te winnen genoemd als belangrijke factor bij de Oranje-opponent. "Daar worden we mee geboren. Wij gaan het Nederland heel moeilijk maken. Wij willen winnen van Oranje, maar de vraag is of Nederland zich zomaar gewonnen geeft."

Trots

Buiten het feit dat Ecuador lastig scoort, krijgt het ook weinig doelpunten tegen. In de vijf genoemde oefenwedstrijden hierboven werd niet verloren en hoefde het land geen enkele treffer te incasseren. Ecuador trapt het WK komende zondag af met een wedstrijd tegen gastland Qatar. Op 25 november staat de ontmoeting met Nederland op de planning, waarna de groepsfase op 29 november wordt afgesloten tegen Senegal. "Wij zijn heel trots dat Ecuador het WK gaat spelen. Hopelijk halen we de eindfase. We zullen altijd volledig achter het team staan."