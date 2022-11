Louis van Gaal introduceert nieuwe klassieker: ‘We can come an end’

Louis van Gaal heeft woensdagmiddag niet alleen Nederlandse journalisten te woord gestaan. Ook de internationale pers was massaal uitgerukt om de Amsterdammer te vragen naar zijn verwachtingen van dit WK en Van Gaal stelde niet teleur. In het Engels sprak de bondscoach uit dat hij vertrouwen had in het winnen van de wereldtitel en dat deed hij op geheel eigen wijze.

Verslaggevers uit verschillende landen wilden graag weten waarom Van Gaal zo veel vertrouwen heeft in zijn elftal. Dat legde de bondscoach van Oranje uit in het Engels en daarbij gebruikte hij meteen een letterlijk vertaald Nederlands gezegde. "Ik geloof dat we niet de beste individuele spelers op aarde in ons team hebben, maar ik geloof in teambuilding en in tactiek. I believe that we can come an end, maar we hebben ook geluk nodig."

Later introduceerde hij ook de term imagineren aan de buitenlandse journalisten. Ook dat is volgens Van Gaal een antwoord op de vraag waarom hij zegt dat Oranje een grote kans heeft om wereldkampioen te worden. "Ik heb spelers die de tactiek van de bondscoach goed kunnen uitvoeren. Daarnaast wil ik dat ze imagineren en daarom heb ik het zo vaak over dat we wereldkampioen kunnen worden. Als je je dat kunt inbeelden, dan kun je het ook op het veld bereiken."

Tijdens het gesprek met de Nederlandse journalisten clashte Van Gaal met Valentijn Driessen. De chef voetbal van de Telegraaf stelde een vraag over Jasper Cillessen en dat zinde de keuzeheer niet. "Alleen jij kan deze vraag stellen, dat blijkt wel weer. Je denkt toch niet dat ik na alle analyses en vergelijkingen de slechtste spelers zou opstellen? Dus er is geen discussie mogelijk. Dit is onzin."