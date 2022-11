Deense tv-ploeg in Qatar wordt live op televisie afgekapt en bedreigd

Woensdag, 16 november 2022 om 13:37 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:38

Een live-uitzending van de Deense zender TV 2 is in Qatar verstoord door beveiligers. Tevens werd de televisieploeg bedreigd en kregen zij te horen dat er niet mocht worden gefilmd. Verslaggever Rasmus Tantholdt meldde later op Twitter dat zij inmiddels verontschuldigingen hebben ontvangen.

Tantholdt was in Doha live in gesprek met een collega in Odense toen op de achtergrond een golfkarretje stopte. De cameraman nam de aangekomen beveiligers in beeld waarna een van hen de lens met de hand bedekte. Verslaggever Tantholdt probeerde een gesprek aan te gaan. “Meneer, u heeft de hele wereld uitgenodigd om hier te komen. Waarom mogen wij niet filmen? Dit is een openbare plek?” Hij liet zijn persaccreditatie zien, maar dat hield de beveiligers niet tegen. “We kunnen overal filmen waar wij willen”, zo zei Tantholdt.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee. This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql — Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022

De Qatarese beveiliging was niet onder de indruk en dreigde met het vernielen van de apparatuur. “Ja wil je de camera vernielen? Doe maar, verniel de camera maar!”, zo daagde Tantholdt hen uit. “Dus je bedreigt ons door de camera te willen vernielen?” Zo ver kwam het niet.

Uiteindelijk bleef het incident bleef zonder gevolgen en de televisieploeg kreeg excuses namens het WK-organisatiecomité. “We hebben nu een verontschuldiging gekregen van het Qatar International Media Office en van het Qatar Supreme Committee”, schreef Tantholdt op Twitter. “Maar gebeurt dit ook met andere media?”, vroeg hij zich af. Eerder meldde een verslaggever van het Algemeen Dagblad dat de aankomst van het Nederlands elftal bij het hotel in Doha ook al 'scherp geregisseerd' was. Journalisten moesten bij de aankomst van Oranje's spelersbus plaatsnemen in een speciaal voor de pers ingericht vak.