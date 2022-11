Rafael van der Vaart wil illusie over ‘ideale bankzitter’ uit de wereld helpen

Woensdag, 16 november 2022 om 13:26 • Guy Habets • Laatste update: 13:34

Rafael van der Vaart stelt dat er niet zoiets bestaat als de ideale bankzitter tijdens een eindtoernooi. De 109-voudig international van Oranje erkent wel dat een selectie geen 'rotte appels' moet hebben, maar laat in zijn column in de Telegraaf ook optekenen dat een topspeler nooit met een goed gevoel op de bank zal zitten.

Het belang van de harmonie in de spelersgroep en van 'speler nummer twaalf tot en met 26' wordt door veel bondscoaches benadrukt. Van der Vaart kan er niet zo veel mee. "De rol van de bankzitters wordt soms overschat", zo schrijft de analist in zijn column. "Ik vind het trainerstaal. Je moet geen rotte appels hebben in de selectie, ook in Qatar niet. Maar geloof me, wie op de bank zit, hoopt dat het met zijn concurrent minder gaat en dat hij er dan zelf inkomt en het verschil maakt."

Van der Vaart kan zich dan ook moeilijk voorstellen dat er spelers zijn die met een ander gevoel op de bank zitten. "Wie niet zo denkt, is geen topspeler. Echte topspelers hebben namelijk zelfvertrouwen en geloven dat ze beter zijn dan hun concurrent. Iedereen die tegen een basisplek aanzit, hoopt toch niet dat zijn concurrent succesvol is? Je wil zelf de man zijn. Tijdens het EK in Polen en Oekraïne in 2012 vond ik het echt moeilijk om vanaf de bank te starten, omdat ik bij Tottenham een heel goed seizoen achter de rug had."

De voormalig aanvallende middenvelder, die namens de NOS in Qatar aanwezig zal zijn om de wedstrijden te analyseren, denkt wel dat een periode bij het Nederlands elftal een speler goed kan doen. "Ik vond Oranje heerlijk altijd, het was bijna therapie voor me. Echt alles was anders. Ik hoop voor de Ajax-spelers, die even geen knikker raken nu, dat ze Oranje deze maand zo ook ervaren. Bij Nederland heb je andere kwaliteit om je heen, maar ook een totaal andere sfeer. Dat voel je al vanaf minuut één als je binnenkomt bij Oranje."