Financiële regelgeving van LaLiga zorgt weer voor onrust bij Barcelona

Woensdag, 16 november 2022 om 12:53 • Guy Habets

Barcelona kan in de winterse transferperiode vooralsnog geen spelers aantrekken. Dat heeft clubpresident Joan Laporta laten weten in een interview met EFE Deportes. De Catalaanse club hoopt wel dat er nog zaken gedaan kunnen worden, maar heeft daarvoor de medewerking van de Spaanse Liga nodig.

Afgelopen zomer moest Barcelona al diverse financiële trucjes uithalen om spelers te kunnen aantrekken. Er kan nu echter geen konijn meer uit de hoge hoed getoverd worden, zo laat Laporta weten. "De club is op de weg terug en kan zich financieel gezond noemen, maar toch mogen we volgens de Financial Fair Play-regels van LaLiga geen nieuwe spelers halen", klaagt de president van los Azulgrana. "We proberen samen met een paar andere clubs om LaLiga te overtuigen om zich wat flexibeler op te stellen."

De Spaanse competitieleider heeft zijn eigen regels opgesteld, maar daar is Laporta niet blij mee. "Als bepaalde zaken anders geregeld worden, is Barcelona in staat om zich te versterken. De regels zouden sowieso gelijkgetrokken moeten worden met de regels voor alle Europese competities. Nu is er sprake van ongelijkheid in Europa. In de Premier League zijn de regels veel losser dan in Spanje en dat slaat helemaal nergens op."

De strenge regels van LaLiga zorgden er in de zomer van 2021 voor dat Barcelona de selectie danig moest verzwakken om alle spelers in te kunnen schrijven. Het grootste gevolg daarvan was dat Lionel Messi geen contractverlenging kon krijgen in het Spotify Camp Nou en naar Paris Saint-Germain vertrok. Nu hoopt Barcelona de wederopstanding voort te zetten en in de winterse transferperiode onder meer een vervanger voor de gestopte Gerard Piqué aan te trekken. Het slagen van die opzet hangt dus af van LaLiga.