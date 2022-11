Franse voetbal opgeschrikt door plotselinge dood van arbiter Hamel (42)

Woensdag, 16 november 2022 om 12:57 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:30

De Franse scheidsrechter Johan Hamel is plotseling overleden, zo heeft de Franse scheidsrechtersbond SAFE woensdag bekendgemaakt. Hamel is slechts 42 jaar geworden. Het treurige nieuws is als een bom ingeslagen in de Franse voetbalwereld. Diverse clubs hebben geschokt gereageerd op het overlijden.

Volgens L'Équipe kreeg Hamel tijdens een training een hartinfarct. De gevolgen daarvan werden hem uiteindelijk fataal. SAFE meldde het nieuws op hun Twitteraccount. “De arbitrage is in rouw. Wij hebben kennisgenomen van het overlijden van onze collega en vriend, Ligue 1-scheidsrechter, Johan Hamel, op 42-jarige leeftijd. SAFE en de arbiters betuigen hun diepste medeleven aan zijn familie, naasten en vrienden. Johan, we zullen je missen”, zo viel te lezen.

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN — SAFE (@ArbitresSAFE) November 16, 2022

Op 6 november floot Hamel nog het duel tussen Lille OSC en Stade Rennes (1-1) in de Ligue 1. Ook was hij afgelopen zondag nog de VAR van dienst bij het treffen tussen Paris Saint-Germain en Auxerre (5-0). De scheidsrechter floot tot nu toe acht wedstrijden in het huidige Ligue 1-seizoen. In totaal hanteerde hij de fluit in 136 wedstrijden op het hoogste Franse niveau. Ook leidde hij 86 ontmoetingen in de Ligue 2. Onlangs was Hamel nog vierde official in de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Celtic (5-1).

Op zondag 6 maart 2011, in de 26ste speelronde van de Ligue 1, maakte Hamel zijn debuut in het betaalde voetbal. In het Stade Vélodrome leidde hij destijds de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Lille (1-2). Hij deelde toen drie gele kaarten uit. In totaal leidde hij 311 wedstrijden waarin hij 98 strafschoppen gaf, 1165 keer geel en 62 keer rood trok. Verschillende clubs uit de Ligue 1 hebben hun medeleden betuigd aan de nabestaanden. Onder meer PSG, AS Monaco, Olympique Lyon en Stade Brest laten van zich horen.

?? L'AS Monaco a appris avec une grande tristesse la disparition de Johan Hamel. ?? Le Club présente ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble du corps arbitral français. pic.twitter.com/5polxsK5l8 — AS Monaco ???? (@AS_Monaco) November 16, 2022

Nous venons d'apprendre avec une immense tristesse le décès de Johan Hamel ?? L'Olympique Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble du corps arbitral français. pic.twitter.com/hiRwLjg1tz — Olympique Lyonnais (@OL) November 16, 2022