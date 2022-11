‘Ocampos heeft laatste minuten gemaakt en keert snel terug naar Sevilla’

Woensdag, 16 november 2022 om 12:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:13

Lucas Ocampos lijkt zijn laatste minuten in het shirt van Ajax te hebben gemaakt. Volgens het Spaanse AS 'wijst alles erop' dat de huurling van Sevilla in de winter terugkeert naar zijn eigenlijke werkgever. Ajax huurt Ocampos voor een seizoen tot volgend jaar zomer, maar aan die samenwerking zou dus vroegtijdig een einde moeten komen. Sevilla-trainer Jorge Sampaoli heeft zijn goedkeuring naar verluidt al gegeven.

Rond de transfer van Ocampos naar Ajax was afgelopen zomer vanaf dag één veel te doen. De Argentijn zou in eerste instantie definitief worden overgenomen voor twintig miljoen euro, totdat de Raad van Commissarissen van Ajax ingreep. Ocampos, op dat moment al gearriveerd in Nederland, stapte weer in het vliegtuig naar Spanje en zag de soap eindigen in een huurdeal van vier miljoen euro plus een koopoptie van zestien miljoen. Alle partijen leken daar tevreden mee, maar het tegendeel is bewezen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ocampos kwam sinds zijn overgang namelijk nog maar 114 minuten in actie voor het elftal van Alfred Schreuder. In de Eredivisie bleef zijn aandeel beperkt tot vier wedstrijden, waarvan slechts één keer als basisspeler. In de Champions League werd hij twee keer binnen de lijnen gebracht met een totaal van veertien speelminuten. Opvallend detail: Ocampos verzamelde in augustus tijdens de eerste drie speeldagen van LaLiga meer speelminuten in het shirt van Sevilla (133) dan in de resterende maanden bij Ajax (114).

Het geringe aantal speelminuten in Amsterdamse dienst is volgens AS een belangrijke factor voor een vroegtijdige breuk. Ook het feit dat Sevilla er niet in is geslaagd om een directe vervanger te halen wordt aangehaald. Hoewel zijn avontuur bij Sevilla op een dood spoor lijkt te zitten, kwam Ocampos vorig jaar tot negen goals en zes assists. De komst van Adnan Januzaj werpt nog niet zijn vruchten af. Sevilla staat teleurstellend achttiende en neemt het in de play-offs van de Europa League op tegen PSV. Het tweeluik staat gepland voor 16 en 23 februari.