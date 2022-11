Ex-directrice steelt enorm bedrag van Man City om huwelijk te bekostigen

Woensdag, 16 november 2022 om 12:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:44

De Schotse Fiona Barclay is veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf vanwege het stelen van 104.000 pond (circa 118.700 euro) van haar ex-werkgever Manchester City. Van het geld kocht zij onder meer cadeaus voor haar man en familie en bekostigde zij haar huwelijk.

Barclay werkte als business development manager op de hospitality-afdeling van the Citizens. Vorig jaar maart kregen de accountants van de club argwaan toen zij een verdachte transactie van 25 duizend pond tegenkwamen. De achterdocht kwam vooral door het feit dat het een groot en exact rond getal was. De transactie leidde terug naar Barclay en zij gaf uiteindelijk toe een fout te hebben gemaakt. Zij had toen al vijftienduizend pond op haar eigen bankrekening gestort en dit bedrag betaalde zij terug. De club deed echter verder onderzoek en kwam tot de ontdekking dat Barclay al sinds juni 2019 geld van de club naar haar eigen rekening overhevelde.

In totaal stal Barclay dus meer dan 104.000 pond van de club. Zij betaalde weliswaar al een deel terug, maar Manchester City moet nog 89 duizend pond (ruim honderdduizend euro) van haar terugkrijgen. Vorig jaar maart werd zij uiteindelijk ontslagen. Nadat er een strafrechtelijk onderzoek naar Barclay was gestart, vertelde zij de politie dat het geld had was gebruikt om 'verschillende delen van haar huwelijk' te betalen en om 'cadeaus voor haar man en familie' te kopen. Ze pleitte schuldig aan het misdrijf ‘fraude door misbruik van positie’.

De advocaat van de zwangere Barclay vroeg de rechter haar niet naar de gevangenis te sturen. Hij zei dat Barclay voor haar baan in Manchester vanuit Schotland was verhuisd en geïsoleerd was geraakt. “Het lijkt erop dat honderden kilometers van huis verwijderd zijn, geïsoleerd en eenzaam, troost werd gezocht in buitensporig veel winkelen. Het probleem was dat dat ten koste ging van haar werkgever”, zo luidde zijn verweer.

De rechter wilde daar niks van weten en veroordeelde Barclay tot achttien maanden gevangenisstraf. Hij zei dat degradatie weliswaar geen woord was dat geassocieerd werd met Premier League-kampioen City, maar dat Barclay zichzelf wel had 'gedegradeerd'. "Ik ben bang dat jij jezelf vanwege hebzucht en bedrog hebt gedegradeerd tot iemand die een goed karakter ontbeert", zo klonk het hard. Barclay moet uiteindelijk de helft van haar gevangenisstraf van achttien maanden uitzitten.