Van Gaal reageert op geheel eigen wijze op toewijzing rugnummers: ‘Geen grap’

Woensdag, 16 november 2022 om 11:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:30

Louis van Gaal heeft woensdagochtend op geheel eigen wijze tekst en uitleg gegeven bij de toewijzing van de rugnummers tijdens het WK. De bondscoach van het Nederlands elftal schoof om 10.00 uur voor de eerste keer aan vanuit Qatar en werd onder meer gevraagd naar de rugnummers van de spelers. Van Gaal koos ervoor om Remko Pasveer rugnummer 1 te geven en Justin Bijlow met nummer 13 te laten keepen.

Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad was benieuwd naar de totstandkoming van de rugnummers. "Dat bespreek ik over het algemeen met de spelers. Maar nu niet, moet ik zeggen. Nu heb ik de spelers een nummer gegeven dat past bij hun leeftijd", zei Van Gaal. "Dat past bij hun leeftijd?", vroeg Wijffels vervolgens. "Dat is een grapje, toch?" Ook daar reageerde Van Gaal op geheel eigen wijze op. "Nee, dat is geen grapje. Ik vertel nooit grapjes tijdens een persconferentie. Ik leg gewoon uit hoe ik dat gedaan heb."

Louis van Gaal verklaart op geheel eigen wijze de rugnummering van zijn spelers op het WK ?? pic.twitter.com/Mspm5BdfYF — ESPN NL (@ESPNnl) November 16, 2022

Uit de woorden van Van Gaal kan worden opgemaakt dat rugnummer 1 niet betekent dat Pasveer ook de eerste doelman is van Oranje. Andries Noppert, de derde doelman in de WK-selectie, gaat rugnummer 23 dragen. Jasper Cillessen en Mark Flekken kregen afgelopen vrijdag het teleurstellende bericht dat zij thuis konden blijven. Verwacht wordt dat Bijlow aanstaande maandag het doel verdedigt als Nederland het WK begint met de eerste groepswedstrijd tegen Senegal.

De kans dat Memphis Depay dat duel haalt, is heel klein. "Je weet het niet, maar ik denk het niet", gaf Van Gaal te kennen. Over de sterke en zwakke punten van het Afrikaanse land wilde Van Gaal niets prijsgeven. De bondscoach heeft dinsdag in het vliegtuig naar Qatar beelden bekeken van Senegal. "Ik wil daar geen uitspraken over doen, want dan ga ik misschien de ogen openen van de tegenstander hoe ik het zie. Dat zou een nadeel kunnen zijn voor het Nederlands elftal en dat wil ik niet." Het duel met Senegal begint maandag om 17.00 uur Nederlandse tijd.