Van Gaal en Valentijn clashen meteen bij eerste persco: ‘Het is ongelooflijk’

Woensdag, 16 november 2022 om 10:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:04

Bij de eerste persconferentie van Louis van Gaal in Qatar is het meteen tot een clash gekomen met Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf, die als laatste van alle journalisten het woord kreeg, vroeg naar de situatie rond Jasper Cillessen en waarom hij hem niet zelf gebeld had. Van Gaal was niet gediend van de vraagstelling van Driessen en diende hem opnieuw van repliek, zoals dat in het verleden al vaker gebeurde.

Driessen vroeg Van Gaal waarom hij keeperstrainer Frans Hoek had laten bellen en niet zelf de telefoon had gepakt. "Ik wil nog even terug naar vrijdag. Als je nu terugkijkt op die hele situatie. Vind je dat je dat goed hebt aangepakt?", vroeg Driessen. "Alleen jij kan deze vraag stellen, dat blijkt wel weer. Je denkt toch niet dat ik na alle analyses en vergelijkingen de slechtste spelers zou opstellen? Dus er is geen discussie mogelijk. Wij hebben anderhalf jaar gezien wat al die zestig spelers hebben geleverd en wij hebben gekozen. Dat is onzin."

Bekijk hieronder vanaf minuut 29.10 de beelden van de clash tussen Van Gaal en Driessen:

"Het gaat niet om de keuze, maar de manier waarop. Je hebt Frans Hoek laten bellen, maar jij bent de grote man. Als je dat achteraf bekijkt, zou het dan niet logischer zijn geweest als jij hem had gebeld? Jullie hebben samen ook een historie natuurlijk", aldus Driessen. "Nee, omdat anderhalf jaar lang Frans Hoek de communicatie met de keepers heeft gedaan", legt Van Gaal uit. "Waarom zou ik dat dan uit zijn handen nemen? Hoeveel vragen mag Valentijn stellen? Hij blijft maar doorgaan over hetzelfde geval. Het heeft helemaal geen bijdrage. Het is als gewoonlijk. Het is iedere keer hetzelfde met jou."

Driessen weigert vervolgens op te houden over Cillessen. "Ga je nu weer een vraag stellen?", zegt Van Gaal. "Ik geef geen antwoord meer. Had je eerder moeten stellen. Jij bent ongelooflijk. Je moet geen vragen stellen over spelers die nu thuis zijn. Jij bent echt ongelooflijk. Ik blijf rustig hè. Dat kun je mij ook niet verwijten. Thuis hebben ze allemaal gezien welke vragen jij stelt. En het is iedere keer hetzelfde. Het is nooit wat anders." Perschef Bas Ticheler grijpt vervolgens in. "Ik denk dat we hier een punt moeten zetten." Van Gaal vertrekt vervolgens om met Oranje aan de eerste trainingssessie te beginnen.