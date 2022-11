Van Gaal onder de indruk van faciliteiten in Qatar: ‘Het kan niet beter’

Woensdag, 16 november 2022 om 10:38 • Paul Jeursen

Louis van Gaal is onder de indruk van de faciliteiten in Qatar. De bondscoach van het Nederlands elftal gaf woensdagochtend om tien uur een persconferentie en stond daarin voor het eerst de Nederlandse en buitenlandse pers te woord. Dat het aan niets ontbreekt voor Oranje komt niet geheel als een verrassing voor Van Gaal. De oefenmeester was in zijn tijd bij Bayern München ook al eens te gast in de golfstaat.

De bondscoach noemde zowel het hotel als de trainingsfaciliteiten ‘top’. “Hier is altijd alles perfect geregeld. Daar ligt het niet aan”, zo zei hij. Op de vraag of alles in Qatar perfect is, antwoordde Van Gaal bevestigend. “Dat hotel is fantastisch, maar ook dat wist ik al uit mijn Bayern-tijd. De faciliteiten zijn geweldig, het trainingsveld, dat eigenlijk het belangrijkste voor ons is, is top. Beter kan gewoon niet.”

“De kleedkameraccommodaties zijn ook allemaal prima. Deze persaccommodatie is ook fantastisch en als je wat zegt over de airconditioning, dan zetten ze hem lager. Daar valt helemaal niets over te tornen, vind ik. Dat is top. Ik heb er heel veel zin in ja, dat heb ik zeker", sprak hij monter.

‘Acclimatiseren’ en ‘bijkomen’ van de reis vindt Van Gaal de komende dagen de belangrijkste zaken. “De spelers zijn ook nog allemaal naar Nederland vertrokken en vanuit daar weer naar Qatar en dat kan heel veel energie kosten. Het ligt staan of je daar gewend aan bent. De eerste drie dagen ben ik daar wel mee bezig om dat te managen. Maar dat gaat allemaal heel goed.”