Mexicaanse bond heeft twee belletjes nodig om absentie Giménez te verklaren

Woensdag, 16 november 2022 om 09:51 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:53

Dat Santiago Giménez niet geslecteerd werd voor het WK in Qatar, blijft groot nieuws in zijn thuisland Mexico. Volgens enkele media is het onverklaarbaar dat de spits niet mee mag naar het eindtoernooi. Het feit dat er twee telefoontjes voor nodig waren om het slechte nieuws te brengen, is volgens hen veelzeggend.

Giménez kreeg het slechte nieuws zelf te horen van bondscoach Gerardo Martino. Normaliter is daarmee de kous af. ESPN Deportes meldt echter dat ook zijn vader werd gebeld, in dit geval door Jaime Ordiales, de technisch directeur van de Mexicaanse voetbalbond, met dezelfde boodschap. Giménez’ vader Christian speelde zelf vijf interlands voor Mexico. Volgens oud-international Hérculez Gómez, die voor ESPN het Mexicaanse voetbal volgt, zeggen de twee telefoontjes genoeg. "Dat is hoe oneerlijk het is! Ze hadden twee telefoontjes nodig om het uit te leggen, want niemand kan het verklaren.”

De voorhoede van Martino bestaat uit Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers), Hirving Lozano (Napoli), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Alexis Vega (Guadalajara) en Henry Martín (Club América). Vooral de selectie van Jiménez roept vraagtekens op, daar hij al sinds eind augustus buitenspel staat met een liesblessure na een interlandbreak. “Hij kon zijn been niet eens optillen tijdens een warming-up. Zijn club was zó boos dat hij werd teruggehaald naar Engeland”, weet Gómez.

“Funes Mori is ook al lang geblesseerd en heeft geen indruk gemaakt bij de nationale ploeg. Martín was heel goed in de Liga MX, maar Giménez is de topscorer in de Europa League (vier doelpunten, red.)! Hij is in vorm en kan van waarde zijn in de toekomst. Injusticia, injusticia, injusticia (onrecht, onrecht, onrecht, red.)! Daarom werd er twee keer gebeld”, zo fulmineert Gómez.

Giménez krijgt ook bijval van ESPN-journalist Mauricio Pedroza. “Het argument dat Martino opvoerde, was dat Giménez niet veel speelt voor Feyenoord. Wat heeft Feyenoord dit weekend gedaan? Ze hebben hem opgesteld! Alsof ze aan Martino duidelijk wilden maken: hier is hij, hij kan in de basis spelen. Het is enorm oneerlijk, zelfs zijn club ziet dat in. Je had zelfs vier spitsen kunnen meenemen, als je 26 spelers mag selecteren. Dat maakt het nóg oneerlijker voor Giménez.”