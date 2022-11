Van Nistelrooij spreekt geruchten over oefentegenstander PSV tegen

Woensdag, 16 november 2022 om 09:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:25

PSV gaat een trainingskamp beleggen ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De Eindhovenaren gingen met een flinke kater de WK-break in door het 1-0 verlies tegen AZ en willen niets aan het toeval overlaten. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij reist in december af naar Marbella en gaat daar twee oefenwedstrijden spelen. Geruchten over dat de tegenstanders al bekend zouden zijn worden tegengesproken door de club, schrijft het Eindhovens Dagblad.

PSV zou begin dit jaar ook al afreizen naar de badplaats in Andalusië voor een trainingskamp, maar zag daar destijds een streep door worden gezet door de coronapandemie. In december moet het er alsnog van komen. De Eindhovenaren mikken op twee oefenduels in Spanje en hopen tevens een tegenstander te vinden voor eind december bij terugkomst in Nederland. Gesprekken daarover zijn momenteel gaande met Italiaanse clubs. Groen licht is er echter nog niet.

PSV hervat de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam op 7 januari. Drie dagen later is datzelfde Sparta de tegenstander op Het Kasteel in de strijd om de TOTO KNVB Beker. Afhankelijk van het verloop van het WK sluiten de Oranje-internationals mogelijk pas vlak voor de hervatting van de competitie weer aan bij de selectie. De WK-finale wordt op 18 december gespeeld. Verwacht wordt dat de internationals, Luuk de Jong, Cody Gakpo, Xavi Simons en Erick Gutiérrez aansluitend een korte vakantie hebben.

"We doen mee om de titel, na de winterstop. In zijn algemeenheid kunnen we daarin redelijk tevreden zijn", blikte Van Nistelrooij bij het Eindhovens Dagblad alvast vooruit op het nieuwe kalenderjaar. "Maar vier nederlagen, dat is te veel en die tegen AZ was echt jammer. We zaten in een goede reeks, wilden dat bevestigen in een topper voor ons eigen publiek en dan is het zeer teleurstellend verlopen. We hebben ons heel goed teruggeknokt in de afgelopen weken en wilden op kop staan. Dan is het nu uithuilen en opnieuw beginnen in december."