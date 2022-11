‘Als je als 16-jarige tegen Beenhakker zegt dat je gaat, dan is dat wel iets’

Woensdag, 16 november 2022 om 08:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:50

Nathan Aké lijkt een van de basisspelers te gaan worden bij het Nederlands elftal tijdens het komende WK. De centrale verdediger maakt een uitstekend seizoen door bij Manchester City en moet bij Oranje samen met Virgil van Dijk en Jurriën Timber het slot op de deur worden. In gesprek met het Algemeen Dagblad schat Aké de kansen in op een titel, gaat hij in op zijn band met Josep Guardiola en blikt hij terug op zijn vertrek bij Feyenoord.

Aké speelde in de jeugdopleidingen van ADO Den Haag en Feyenoord, alvorens hij in 2011 als zestienjarige de overstap maakte naar Chelsea. Een stap waar hij nooit spijt van heeft gehad. "Wat erg in mij zit, is dat ik achteraf nooit een gevoel van 'waarom heb ik dat niet gedaan' wil hebben. Dat mensen dan boos werden, daar kon ik wel mee omgaan. Al was de stap van Feyenoord naar Chelsea de lastigste. Als je als zestienjarige tegen iemand als Leo Beenhakker zegt dat je gaat, dan is dat wel iets."

De stap naar Chelsea kwam Aké op veel kritiek te staan. Dat hij te jong zou zijn voor een overgang naar de Premier League. Via huurperiodes bij Reading, Watford en Bournemouth lukte het hem echter om door te breken in Engeland. "Maar dan leer je meteen: kritiek zal er altijd zijn. Ik moest van mijn vader en moeder zelf de knoop doorhakken, maar dat deden ze op een slimme manier. Ze zeiden op een gegeven moment: 'Je blijft bij Feyenoord, we bellen vandaag Chelsea af.' Ik reageerde hevig geschrokken. Toen was het voor mijn ouders duidelijk dat mijn besluit vaststond."

Sinds twee jaar werkt Aké samen met Guardiola, een man die hij enorm waardeert. "Zijn tactische inhoud is zo anders dan bij vrijwel alle andere trainers die ik ooit heb gehad", is Aké lovend. "Hoe hij het spel ziet, hoe hij vooraf op het bord al aangeeft hoe wedstrijden zullen verlopen, en hoe je dan eenmaal op het veld ziet hoe dat allemaal uitkomt. De ruimtes liggen inderdaad steeds weer daar waar hij ze voorspelde. Hij is de beste manager die ik heb gehad in mijn loopbaan. Daarnaast is hij ook nog een hele relaxte man."

CL winnen of wereldkampioen worden

Kiezen tussen de Champions League winnen met Manchester City of wereldkampioen worden met Oranje kan Aké niet. "Natuurlijk wil ik héél graag de wereldtitel pakken", vertelt de mandekker. "Maar ook de Champions League is heel bijzonder. Met Manchester City jagen we er al een tijdje op. Ik wil allebei die prijzen winnen. Er zijn verschillen, natuurlijk. Spelers krijgen jaarlijks een kans om de Champions League te pakken, de wereldtitel is een heel ander verhaal. Een prijs pakken die maar eenmaal per vier jaar te winnen is, met jouw land, dat is heel bijzonder."

Aké heeft veel vertrouwen in een goede afloop met Oranje. "Je ziet dat landen die écht een team vormen en een duidelijk plan hebben, heel ver kunnen komen. Misschien heeft het huidige Oranje niet een type als bijvoorbeeld Erling Braut Haaland, maar het Nederlands elftal is als team echt heel sterk. Alle spelers kennen hun taak. Als je het mij vraagt, maken we kans om ver te komen. Dit WK voelt als een topkans. Ja, het is midden in het seizoen en dat is raar, maar dat kan ook positief uitpakken. Iedereen zit in een ritme, we zijn in topconditie. We gaan zien wat het ons oplevert."