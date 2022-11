Janssen kan rustig bijkomen van WK: flinke schorsing blijft staan

Woensdag, 16 november 2022 om 07:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:36

Vincent Janssen heeft na het WK alle tijd om rustig bij te komen. De spits van Royal Antwerp kreeg rood in de bekerwedstrijd tegen SK Beveren en heeft een schorsing opgelegd gekregen van vijf wedstrijden, waarvan twee voorwaardelijk. Antwerp is in beroep gegaan tegen de straf, maar kreeg nul op het rekest van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. De schorsing blijft dus overeind.

In de na strafschoppen gewonnen bekerwedstrijd (2-3) ging het al na tien minuten mis voor Janssen. De reden dat de spits al vroeg in de wedstrijd van het veld gestuurd werd, was een opstootje met tegenstander Aleksandar Vukotic. De verdediger haalde Janssen neer, waarna de spits een slaande beweging maakte naar de Serviër. Vukotic kreeg geel, Janssen kon gaan douchen. Naast de schorsing van drie wedstrijden, moet Janssen eveneens een boete betalen van vierduizend euro.

Door de schorsing mist Janssen de competitiewedstrijden tegen Westerlo (27 december) en KAA Gent (7 januari). Drie dagen na het WK speelt de ploeg van trainer Mark van Bommel de bekerwedstrijd tegen Standard Luik. Ook die wedstrijd moet Janssen laten schieten. Op 15 januari kan hij voor het eerst weer in actie komen in de uitwedstrijd tegen Union Sint-Gillis. Van Bommel uitte meteen na de rode kaart van Janssen zijn ongenoegen over de arbitrage. "Willen wij de Belgische beker serieus nemen, dan moet er een vierde official én een VAR aanwezig zijn. Er waren enkele fases die bepalend waren."

De kans is groot dat Janssen volgende week maandag, tijdens de openingswedstrijd tegen Senegal, meteen in de basis staat op het WK. Memphis Depay is niet fit genoeg om te starten, waardoor Louis van Gaal genoodzaakt is om een vervanger aan te wijzen. "Als Memphis niet speelt, zal Vincent Janssen waarschijnlijk basisspeler worden. Dat zal voor jou misschien een verrassing zijn, maar voor mij niet", liet Van Gaal doorschemeren tijdens de persconferentie vorige week. Depay kan hooguit als invaller binnen de lijnen worden gebracht.