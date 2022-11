Ronaldo lucht zijn hart over verlies van baby: ‘We begrijpen niet waarom’

Dinsdag, 15 november 2022 om 23:42 • Wessel Antes • Laatste update: 00:07

Cristiano Ronaldo heeft in het interview met journalist Piers Morgan voor het eerst uitgebreid over het overlijden van zijn pasgeboren zoontje gesproken. In april van dit jaar deelde de Portugees samen met zijn vriendin Georgina Rodriguez dat de Argentijnse was bevallen van een tweeling, maar dat het jongetje het niet had gehaald. Dinsdagavond publiceert Morgan via Twitter een video van het deel uit het interview waarin Ronaldo publiekelijk spreekt over het zwaarste moment uit zijn leven.

Ronaldo was in de afgelopen dagen wereldwijd onderwerp van gesprek vanwege controversiële uitspraken over de clubleiding van Manchester United en Erik ten Hag. Uit de nieuwe video van Morgan blijkt door wat voor ware hel Ronaldo en zijn vriendin hebben moeten gaan in het afgelopen half jaar. “Het was de zwaarste periode die ik heb moeten doorstaan in mijn hele leven sinds het overlijden van mijn vader. Wanneer je samen met je vriendin een kind verwacht ga je ervanuit dat alles normaal zal zijn. We hebben hele moeilijke tijden gehad.”

"That moment was probably the most difficult moment that I have in my life." Cristiano Ronaldo opens up about the devastating death of his baby son, telling Piers Morgan: "We don't understand why it happened to us."@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/tOba0WJpBf — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 15, 2022

Ronaldo komt in het gesprek met hartverscheurende quotes. “We begrijpen gewoon niet waarom dit ons heeft moeten gebeuren", aldus de Portugees. "Het was zwaar, heel zwaar, om uiteindelijk te moeten beseffen wat er gaande was.” Het leven als profvoetballer zorgde voor extra druk volgens de Portugees. “Het voetbal stopt nooit. We spelen zoveel wedstrijden.”

Ronaldo was in april dankbaar vanwege de geboorte van zijn dochter, maar ging tegelijkertijd kapot van de pijn door het verlies van zijn zoon. “Het is gek. Ik probeer dat gevoel soms nog uit te leggen aan familie en hechte vrienden. Ik heb nog nooit zulke tegenovergestelde gevoelens op hetzelfde moment gevoeld. Dat is zo moeilijk om uit te leggen. Je weet niet of je blij moet zijn, of moet huilen. Je weet gewoon niet hoe je moet reageren.” Woensdagavond volgt de volledige publicatie van het gesprek tussen Morgan en Ronaldo.