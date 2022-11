Kassa rinkelt voor Joey Pelupessy na financieel conflict met vorige werkgever

Dinsdag, 15 november 2022 om 22:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:43

Joey Pelupessy heeft nog 464.000 euro tegoed van zijn vorige club Giresunspor, zo meldt Voetbal International. De 29-jarige verdedigende middenvelder van FC Groningen speelde slechts één seizoen bij de Turkse club, waar hij in een financieel conflict verzeild raakte. Uit een vonnis van de arbitragecommissie van de FIFA blijkt nu Giresunspor Pelupessy nog een behoorlijk bedrag verschuldigd is.

De FIFA boog zich afgelopen zomer al over het conflict, maar de uitspraak werd pas recent gepubliceerd. Al snel nadat Pelupessy in 2021 tekende bij Giresunspor, hield de huidige nummer twaalf van de Süper Lig zich niet aan de salarisafspraak van 25.000 euro per maand. Dat was gedurende een aantal maanden het geval, waarna Pelupessy op basis van internationale transferregels zijn contract kon beëindigen en transfervrij kon vertrekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Inmiddels blijkt dat de FIFA Pelupessy gelijk heeft gegeven: de geboren Almeloër had nog achterstallig salaris tegoed. Daarnaast vond de wereldvoetbalvond ook dat hij gecompenseerd moest worden voor het tweede contractjaar, daar hij in 2021 een contract voor twee jaar bij Giresunspor had getekend. In totaal betekent dat dat zijn voormalig werkgever Pelupessy nog 464.000 euro verschuldigd is.

Afgelopen zomer, na zijn transfervrije vertrek bij Giresunspor, tekende Pelupessy bij Groningen. Eind juli werd bekendgemaakt dat hij de nieuwe aanvoerder van de Trots van het Noorden werd. Tot dusver speelde de rechtspoot vijftien officiële duels voor Groningen, waarin hij één keer trefzeker was. Maandag ontsloeg de nummer vijftien van de Eredivisie trainer Frank Wormuth nog, als gevolg van tegenvallende resultaten.