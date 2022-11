Oranje Leeuwinnen met herstelde Lieke Martens ook langs Denemarken

Dinsdag, 15 november 2022 om 21:51 • Wessel Antes • Laatste update: 21:53

De Oranje Leeuwinnen hebben dinsdagavond een eenvoudige 2-0 oefenzege geboekt op Denemarken. Het elftal van Andries Jonker speelde, zoals Louis van Gaal het mannenelftal laat spelen, in Zwolle wederom in een 5-3-2 formatie. Dominique Janssen en Lineth Beerensteyn waren verantwoordelijk voor de Nederlandse treffers, waardoor de nummer achttien van de wereldranglijst moest buigen voor de nummer acht.

Lieke Martens keerde dinsdag terug in de basis bij de Leeuwinnen. Afgelopen vrijdag moest de linksbuiten van Paris Saint-Germain het oefenduel met Costa Rica (4-0) nog laten schieten vanwege een lichte blessure. Vivianne Miedema, de topscorer aller tijden van de Leeuwinnen, is er deze interlandperiode helemaal niet bij. De spits van Arsenal krijgt rust. Beerensteyn nam haar positie tegen Denemarken over en vormde een aanvalsduo met Martens, terwijl Jonker met Victoria Pelova, Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk een sterk middenveld formeerde.

De Leeuwinnen waren in Zwolle vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij. In balbezit liet het elftal van Jonker verzorgd voetbal zien, terwijl ook het creëren van kansen geen probleem bleek te zijn. In de 25ste minuut kwam Nederland op voorsprong, toen Martens een scherp aangesneden voorzet door wist te koppen op de knie van Janssen. Zonder dat de centrale verdedigster van VfL Wolfsburg er echt weet van had lag de bal achter Denemarken-keepster Lene Christensen.

Ook in de tweede helft was het balbezit voor de Leeuwinnen. Nederland was simpelweg een maatje te groot voor Denemarken. In de 55ste minuut was het Beerensteyn die de score mocht verdubbelen. De aanvalster van Juventus maakte op fraaie wijze haar 21ste interlanddoelpunt: na een goede inspeelpass van Van de Donk kapte Beerensteyn scherp weg, om vervolgens met haar verkeerde been de verre hoek te vinden. Daarmee tekende ze direct de eindstand aan.