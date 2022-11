Frimpong geeft in het Engels actueler beeld van fitheid Dumfries

Dinsdag, 15 november 2022 om 20:55 • Wessel Antes • Laatste update: 20:59

Jeremie Frimpong heeft zijn eerste interview als speler van het Nederlands elftal maandag in het Engels gegeven. De 21-jarige rechtsback van Bayer Leverkusen meldde zich maandag in Zeist ter voorbereiding op het WK in Qatar. Dinsdag vloog de selectie van bondscoach Louis van Gaal naar Doha. Frimpong gaf in zijn interview met ESPN een update over de fitheid van Denzel Dumfries, die afgelopen zondag tijdens het uitduel van Internazionale met Atalanta (2-3 zege) geblesseerd uitviel.

Op de vraag of Frimpong klaar is om Dumfries te vervangen, antwoordde de Bayer-verdediger kraakhelder. “Ja, maar hij is oké en een belangrijke speler voor het team. We zijn allemaal blij dat het goed met hem gaat.” Pascal Kemperman vraagt of Frimpong er klaar voor is indien Dumfries het niet gaat redden. “Ik ben er altijd klaar voor, maar Denzel Dumfries is belangrijk voor dit team.” Frimpong lijkt zijn rol dus te kennen. “Ik ben blij geselecteerd te zijn. Iedere speler is goed, dus het is aan mij om het beste te geven.”

Frimpong levert zijn interviews tijdens dit WK nog altijd af in het Engels. De rechtsback werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde op zijn zevende met zijn Ghanese ouders naar Engeland. Frimpong had daardoor de mogelijkheid om te kiezen tussen drie voetbalnationaliteiten en is uiteindelijk gegaan voor zijn geboorteland. Omdat hij het grootste gedeelte van zijn leven in het buitenland heeft doorgebracht (Engeland, Schotland en Duitsland), is hij de Nederlandse taal nog niet machtig.

In een uitgebreid interview met de NOS sprak Frimpong vorig jaar over zijn plannen wat betreft het leren van Nederlands. “Ik wil de Nederlandse taal zeker leren, want bij het nationale team spreken ze dat natuurlijk allemaal. Mijn zus spreekt wel Nederlands en probeert me, als we tijd hebben, de taal een beetje te leren. Ik ken de voetbaltermen al wel. Alles wat tijdens de teammeeting wordt gezegd, kan ik begrijpen, ook al reageer ik in het Engels. Ik leer beetje bij beetje.”