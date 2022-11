Meest teleurstellende PSV’er uitgelicht: ‘Hij is een echte misrekening'

Dinsdag, 15 november 2022 om 20:41 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:44

Rik Elfrink ziet Ki-Jana Hoever als de grootste tegenvaller bij PSV van dit seizoen. Dat vertelt de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad in de Peesjevee Podcast. De twintigjarige rechtsback maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Wolverhampton Wanderers naar PSV, maar maakte tot dusver geen onuitwisbare indruk op Elfrink.

“Van Ki-Jana Hoever hadden we eigenlijk in de voorbereiding al gezien dat dat ‘m niet zou worden”, begint Elfrink. “Die is verdedigend veel te zwak. Dat vind ik echt de grootste PSV-tegenvaller van dit seizoen, hij is gebleken een echte misrekening te zijn tot nu toe.” Tot dusver speelde Hoever acht duels in het eerste elftal van de Eindhovenaren, waarvan hij er vier in de basis startte.

“Aan de bal heeft hij best kwaliteiten, maar verdedigend is hij veel te zwak”, vervolgt de journalist. “En Hoever is toch een dure klant; met hoge verwachtingen gehuurd van Wolverhampton Wanderers en was eigenlijk de beoogde basisrechtsback. Als je nu kijkt hoeveel minuten hij heeft gemaakt, is dat erg teleurstellend.”

Verder laat Elfrink zich in de podcast ook uit over twee concurrenten van Hoever voor de rechtsbackpositie: Shurandy Sambo en Phillipp Mwene. Sambo wordt dit seizoen verhuurd aan Sparta Rotterdam, iets wat Elfrink niet helemaal begrijpt. “Sambo doet het volgens mij prima bij Sparta. Ik snap eigenlijk niet dat je zo’n speler uit de eigen jeugd hebt en dan Phillipp Mwene daar (op de rechtsbackpositie, red.) neerzet. Mwene is een prima selectiespeler en een dappere jongen, maar ik zou er als club voor kiezen om Sambo door te ontwikkelen op die plek.”