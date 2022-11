Fikse straffen voor Feyenoord na ongeregeldheden rond Europa League-duels

Dinsdag, 15 november 2022

Feyenoord heeft van de UEFA te horen gekregen op welke manieren het wordt bestraft voor ongeregeldheden tijdens de Europa League-wedstrijden tegen SK Sturm Graz (1-0 nederlaag) en Lazio (1-0 zege). De Rotterdammers mogen onder meer geen fans meenemen naar het volgende Europese uitduel, en tijdens de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd moet een deel van het stadion leeg blijven. Daarnaast krijgt Feyenoord een aantal boetes.

Eind oktober, toen Feyenoord op bezoek ging bij Sturm Graz, staken de Rotterdamse fans vuurwerk af en werden er voorwerpen gegooid. Daarnaast was er volgens de UEFA sprake van ‘ongeregeldheden in het publiek’ en ‘aangerichte schade’. Als gevolg daarvan mag Feyenoord geen fans meenemen naar de komende twee Europese uitduels, waarvan één voorwaardelijk. Daarnaast krijgt de club een boete van 50.000 euro en moet Feyenoord binnen dertig dagen contact opnemen met Sturm Graz over een vergoeding van de schade.

Een week later, op 3 november, ging het in het thuisduel met Lazio opnieuw mis. Ook toen staken de fans vuurwerk af en werden er voorwerpen gegooid. Daardoor besloot de UEFA dat Feyenoord het volgende Europese thuisduel de noordtribune gesloten moet houden en dat de Stadionclub een boete krijgt van 30.000 euro. Daar komt nog een boete van 26.000 euro bovenop voor het blokkeren van de doorgangen op de tribune.

Ook vorig seizoen werd Feyenoord meerdere keren bestraft door de UEFA, met name wegens het afsteken van vuurwerk. Als gevolg daarvan moest de club ook in het thuisduel met Sturm Graz (6-0 winst) eerder dit seizoen de noordtribune volledig gesloten houden. In totaal kreeg Feyenoord vorig seizoen meer dan een half miljoen euro aan boetes van de UEFA.