Ronaldo gaat opnieuw viraal dankzij beelden van boze Cancelo in Portugal

Dinsdag, 15 november 2022 om 19:55 • Wessel Antes • Laatste update: 19:57

Beelden van Cristiano Ronaldo gaan opnieuw de hele wereld over. Nadat maandag een video met Bruno Fernandes in de kleedkamer van Portugal veel commotie opleverde, gaat het nu om een incident met João Cancelo. De verdediger van Manchester City lijkt erg boos te zijn en wil niets weten van de toenadering van Ronaldo. Het is nog niet duidelijk wat er precies is voorgevallen op de Portugese training, en of Cancelo daadwerkelijk boos is op de superster van Manchester United of op iemand anders.

Op de video, die zich razendsnel aan het verspreiden is via social media, is te zien hoe Cancelo gefrustreerd voor zich uit kijkt. Ronaldo loopt vervolgens op de 28-jarige rechtspoot af, maar Cancelo lijkt even geen zin te hebben in de troost van de aanvoerder. In de reacties wordt het korte fragment aangegrepen als toonbeeld van de positie van Ronaldo in het Portugese elftal, maar de aanleiding ontbreekt in het filmpje. Daardoor is niet te zien op wie Cancelo woedend is. Anderen speculeren over een incident tussen João Félix en de vleugelverdediger.

What’s going on here between Cristiano Ronaldo and João Cancelo? ?? pic.twitter.com/KG6BrKbvxF — Football Daily (@footballdaily) November 15, 2022

Dinsdag kwamen twee spelers van Portugal al op voor Ronaldo. In gesprek met Record vertelde João Mário dat er niets aan de hand is tussen Bruno Fernandes en de spits. “Ik was op dat moment in de kleedkamer. Ik heb de beelden gezien en het is grappig hoe die geïnterpreteerd worden. Het betrof een grap. Bruno was een van de laatsten die aankwam, en Cristiano vroeg hem of hij per boot was gekomen. Volgens mij is hun relatie geweldig, ik heb ze gisteren de hele dag gezien. Er is geen probleem tussen hen.”

Ook Danilo Pereira, middenvelder van Paris Saint-Germain, sprak zich uit over de situatie van Ronaldo in een interview met wereldvoetbalbond FIFA. “Ronaldo zal altijd bekritiseerd worden, want dat verkoopt. Hij is een speler over wie iedere dag wordt gepraat. Als hij slecht speelt, wordt daarover gesproken. Ook als hij redelijk speelt, wordt daarover gesproken. Ronaldo is er gelukkig aan gewend dat de schijnwerpers op hem zijn gericht als sterspeler van de nationale ploeg.”