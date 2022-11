Wijnaldum speculeert over terugkeer en kiest tussen Feyenoord en PSV

Dinsdag, 15 november 2022 om 19:07 • Wessel Antes

Georginio Wijnaldum zou het liefst bij Feyenoord terugkeren in de Eredivisie, zo zegt hij in Mirror Talk op ESPN. De 32-jarige middenvelder, die dit seizoen op huurbasis voor AS Roma speelt, hoopt zijn carrière af te sluiten in Rotterdam-Zuid. Tegenover presentator Kenneth Perez geeft hij aan dat Feyenoord nog altijd het meest in zijn hart zit. Tussen 2004 en 2011 speelde hij bij de club.

Over de vraag of Wijnaldum zijn carrière bij Feyenoord of PSV wil afsluiten hoeft de Rotterdammer niet lang na te denken. “Feyenoord. Het is natuurlijk altijd moeilijk om te zeggen naar welke club je zal gaan, maar Feyenoord is gewoon mijn club.” Wijnaldum speelde in de jeugd van zowel Sparta Rotterdam als Feyenoord. Op zestienjarige leeftijd debuteerde hij in De Kuip. Uiteindelijk kwam de 86-voudig international tot 135 officiële wedstrijden voor De Stadionclub, waarin hij goed was voor 25 doelpunten en elf assists.

In juli 2011 maakte Wijnaldum de overstap van Feyenoord naar PSV. De Rotterdamse club zat in zwaar weer en kon de transfersom van vijf miljoen euro op dat moment goed gebruiken. Diezelfde zomer transfereerde Leroy Fer naar FC Twente voor een soortgelijk bedrag. De supporters van Feyenoord rekenden Fer en Wijnaldum de transfers destijds erg aan, al is die situatie inmiddels veranderd. In 2019 keerde Fer al terug bij Feyenoord, waarna hij werd aangekondigd met een spandoek met de tekst ‘Fergeef me’.

Wijnaldum moet de komende maand noodgedwongen vanuit huis naar het WK in Qatar kijken. Normaliter zou de middenvelder tot de selectie van bondscoach Louis van Gaal behoren, maar in augustus brak hij zijn scheenbeen op een training van Roma. De Italiaanse club heeft de optie om Wijnaldum na dit seizoen voor acht miljoen euro definitief over te nemen van Paris Saint-Germain. In Parijs ligt de rechtspoot nog vast tot medio 2024. Indien Wijnaldum de overstap maakt naar Roma gaat hij tekenen tot juni 2025.