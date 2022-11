Feyenoord keert in december terug naar plek waar het ECL-finale voorbereidde

Dinsdag, 15 november 2022 om 18:08 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:12

Feyenoord heeft bekendgemaakt hoe het de komende weken gaat invullen. De koploper van de Eredivisie reist medio december af naar het Portugese Lagos voor een trainingskamp. Daarnaast is het plan om in december in ieder geval vijf oefenwedstrijden te spelen, waarvan er drie al zijn gepland: tegen KV Oostende, Go Ahead Eagles en FC Emmen.

Drie spelers van Feyenoord zijn de komende periode actief op het WK in Qatar: Justin Bijlow (Nederland), Sebastian Szymanski (Polen) en Alireza Jahanbakhsh (Iran). De rest van de selectie is de komende weken vrij, waarna de spelers zich op 5 december weer moeten melden. Dan hervatten de Rotterdammers achter gesloten deuren de training.

Op zaterdag 10 december staat de eerste oefenwedstrijd op het programma: op Varkenoord tegen Oostende, de nummer veertien van de Belgische Jupiler Pro League. Twee dagen later, op 12 december, vertrekt Feyenoord naar Lagos. Eerder dit jaar bereidde de club zich daar ook al voor op de Conference League-finale (1-0 nederlaag tegen AS Roma). Het plan is om twee oefenwedstrijden te spelen aldaar, maar Feyenoord meldt niet of er al tegenstanders zijn gevonden. Het trainingskamp duurt tot en met 17 december.

Op 23 december wordt vervolgens, opnieuw op Varkenoord, weer een oefenwedstrijd gespeeld: tegen Go Ahead. Dit duel duurt 150 minuten, verdeeld over twee blokken. Een kleine week later, op 28 december, sluit de selectie van trainer Arne Slot het kalenderjaar af met een benefietwedstrijd tegen FC Emmen. Dat duel zal in het teken staan van de Feyenoord Foundation.