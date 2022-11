Geblesseerde Mané mist duel met Oranje: ‘Moeten de waarheid vertellen’

Dinsdag, 15 november 2022 om 17:30 • Jordi Tomasowa

Sadio Mané mist definitief het eerste groepsduel met het Nederlands elftal. Vrijdag werd bekend dat de sterspeler van Senegal ondanks een blessure tot de 26-koppige selectie van bondscoach Aliou Cissé behoort. De Senegalese voetbalbond laat weten dat Mané in ieder geval ‘de eerste WK-duels’ mist.

“We moeten de Senegalezen de waarheid vertellen, Sadio is geblesseerd”, zegt Abdoulaye Sow namens de Senegalese voetbalbond. “We zullen de eerste wedstrijden zonder Sadio moeten spelen en zonder Sadio moeten winnen. Sadio is een belangrijke speler in dit team, maar we hebben er mee te dealen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mané raakte vorige week dinsdag geblesseerd tijdens de met 6-1 gewonnen competitiewedstrijd van Bayern München tegen Werder Bremen. Waar Bayern bij monde van assistent-trainer Dino Toppmöller liet weten dat het WK niet in gevaar zou komen voor de voormalig aanvaller van Liverpool, werd later door L'Équipe bekendgemaakt dat Mané er niet bij zou zijn in Qatar. De Senegalese bond rekent er echter op dat de aanvaller van Bayern München alsnog minuten op het WK kan maken.

Op maandag 21 november staat de ontmoeting met Oranje op het programma, daarna volgen er voor Senegal nog ontmoetingen met Qatar en Ecuador. Mané loodste zijn land eerder dit jaar naar de eerste Afrika Cup-winst en was beslissend in de play-offs tegen Egypte. De afwezigheid van de aanvaller tegen Oranje is derhalve een forse klap voor Senegal.